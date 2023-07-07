Тюменский депутат собирается ехать на Донбасс

Тюменский парламентарий Баранчук посетит подшефные районы ЛНР

07 июля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Юрий Баранчук посетит ЛНР уже в четвертый раз Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Юрий Баранчук в ближайшие дни посетит территорию Донбасса с гуманитарной миссией. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Баранчук в течение трех дней выедет в ЛНР. По традиции, посетит и социальные объекты, и тюменских бойцов в зоне СВО», — рассказал инсайдер. По его информации, Баранчук приедет на Донбасс уже в четвертый раз — больше, чем другие коллеги депутата по облдуме. «Застолбив» за собой тему поездок на Донбасс, Баранчук набирает политические очки. Не исключено, что его ждет повышение в думе или по партийной линии», — отмечает источник. Агентство направило запрос в региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается.

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Юрий Баранчук в ближайшие дни посетит территорию Донбасса с гуманитарной миссией. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Баранчук в течение трех дней выедет в ЛНР. По традиции, посетит и социальные объекты, и тюменских бойцов в зоне СВО», — рассказал инсайдер. По его информации, Баранчук приедет на Донбасс уже в четвертый раз — больше, чем другие коллеги депутата по облдуме. «Застолбив» за собой тему поездок на Донбасс, Баранчук набирает политические очки. Не исключено, что его ждет повышение в думе или по партийной линии», — отмечает источник. Агентство направило запрос в региональное отделение ЕР. Ответ на него ожидается.