ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области

18 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали россиянку, которая собирала данные об объекте критической инфраструктуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для Украины. Как уточнили в ведомстве, в регионе готовился теракт. «ФСБ России во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России», — сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, задержанная 1987 года рождения работала по заданию украинских спецслужб. Она собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. У женщины изъяты средства связи, которые содержат переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело.

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для Украины. Как уточнили в ведомстве, в регионе готовился теракт. «ФСБ России во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России», — сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, задержанная 1987 года рождения работала по заданию украинских спецслужб. Она собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. У женщины изъяты средства связи, которые содержат переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело.