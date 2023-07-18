ФСБ задержала россиянку, которая помогала Украине готовить теракт в Ярославской области

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая собирала информацию об объекте критической инфраструктуры для Украины. Как уточнили в ведомстве, в регионе готовился теракт.
«ФСБ России во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России», — сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, задержанная 1987 года рождения работала по заданию украинских спецслужб. Она собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. У женщины изъяты средства связи, которые содержат переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело.
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