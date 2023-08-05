В Госдуме раскрыли, когда дачник может получить миллион рублей

Депутат Гаврилов: дачники могут получить компенсацию, если вышка сотовой связи нанесет их здоровью вред

05 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дачники могут получить компенсацию из-за вышки сотовой связи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU У дачников есть возможность получить компенсацию в размере от миллиона рублей, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи. Но необходимо доказать, что вышка нанесла вред здоровью садоводов. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру и, если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, получить компенсацию от 1 миллиона рублей и выше», — сказал Гаврилов журналистам РИА Новости. Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, нужно ли беспокоиться, если рядом с вашим домом появилась вышка сотовой связи. Он заверил, что источники сигналов находятся достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные. Поэтому вышки не могут нанести вред человеку, передает радио Sputnik.

У дачников есть возможность получить компенсацию в размере от миллиона рублей, если их соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи. Но необходимо доказать, что вышка нанесла вред здоровью садоводов. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру и, если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, получить компенсацию от 1 миллиона рублей и выше», — сказал Гаврилов журналистам РИА Новости. Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, нужно ли беспокоиться, если рядом с вашим домом появилась вышка сотовой связи. Он заверил, что источники сигналов находятся достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные. Поэтому вышки не могут нанести вред человеку, передает радио Sputnik.