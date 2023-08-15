Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в Белгороде в цветах флага Украины

16 августа 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил, что таких ошибок быть не должно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Белгорода заметили отремонтированную тротуарную плитку в цветах украинского флага. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что таких ошибок не должно быть, на них болезненно реагируют жители. «Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», — передает слова Вячеслава Гладкова РИА Новости. Изначально в проекте ремонта основные цвета плитки были: голубой, белый и серый. Арендатор не согласовал изменения в проекте, и жители заметили плитку в цветах флага Украины. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что плитка уже устранена, а ремонт он будет контролировать лично, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Жители Белгорода заметили отремонтированную тротуарную плитку в цветах украинского флага. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что таких ошибок не должно быть, на них болезненно реагируют жители. «Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», — передает слова Вячеслава Гладкова РИА Новости. Изначально в проекте ремонта основные цвета плитки были: голубой, белый и серый. Арендатор не согласовал изменения в проекте, и жители заметили плитку в цветах флага Украины. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что плитка уже устранена, а ремонт он будет контролировать лично, чтобы подобная ситуация не повторилась.