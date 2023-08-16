16 августа 2023

Аналитики оценили перевод транспорта на сжиженный газ в 700 млрд рублей

«Яков и партнеры»: для отказа от дизеля на транспорте нужно 700 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вложенные деньги пойдут на развитие заправочных станций Фото:

Чтобы в России перевести весь колесный транспорт с дизельного топлива на сжиженный природный газ (СПГ) потребуется вложить 700 млрд рублей в развитие сети заправочных станций. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «Яков и партнеры».

«Для перевода транспорта с дизельного топлива на СПГ потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиции в размере 700 млрд рублей», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования аналитиков. При этом до 2026 года будет направлено 10 млрд рублей на поддержку отрасли газомоторного топлива в РФ.

В Минэнерго заявили изданию, что наиболее обоснованно применение сжиженного газа для транспорта в магистральных перевозках. Из-за таких объемов финансирования массовый переход на СПГ будет иметь смысл для решения локальных задач, резюмировали аналитики.

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Чтобы в России перевести весь колесный транспорт с дизельного топлива на сжиженный природный газ (СПГ) потребуется вложить 700 млрд рублей в развитие сети заправочных станций. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «Яков и партнеры». «Для перевода транспорта с дизельного топлива на СПГ потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиции в размере 700 млрд рублей», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования аналитиков. При этом до 2026 года будет направлено 10 млрд рублей на поддержку отрасли газомоторного топлива в РФ. В Минэнерго заявили изданию, что наиболее обоснованно применение сжиженного газа для транспорта в магистральных перевозках. Из-за таких объемов финансирования массовый переход на СПГ будет иметь смысл для решения локальных задач, резюмировали аналитики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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