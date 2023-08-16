Аналитики оценили перевод транспорта на сжиженный газ в 700 млрд рублей

«Яков и партнеры»: для отказа от дизеля на транспорте нужно 700 млрд рублей

Вложенные деньги пойдут на развитие заправочных станций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы в России перевести весь колесный транспорт с дизельного топлива на сжиженный природный газ (СПГ) потребуется вложить 700 млрд рублей в развитие сети заправочных станций. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «Яков и партнеры».

«Для перевода транспорта с дизельного топлива на СПГ потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиции в размере 700 млрд рублей», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования аналитиков. При этом до 2026 года будет направлено 10 млрд рублей на поддержку отрасли газомоторного топлива в РФ.

В Минэнерго заявили изданию, что наиболее обоснованно применение сжиженного газа для транспорта в магистральных перевозках. Из-за таких объемов финансирования массовый переход на СПГ будет иметь смысл для решения локальных задач, резюмировали аналитики.