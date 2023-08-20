FT: атаки Украины по кораблям РФ принесут непредвиденные последствия для союзников Киева

Попытки Киева вытеснить российскую нефть из Черного моря грозят разливом нефти, последствия которого ощутят на себе в том числе и союзники Украины. Об этом сообщило издание Financial Times.
«В нынешнем конфликте нападение на российские танкеры в Черном море чревато разливами нефти и значительным экологическим ущербом для всех прибрежных государств, включая Украину. Это может заставить Киев задуматься», —
В издании отмечают последствия возможного перенаправления экспорта топлива из Новороссийска. «Перенаправление экспорта российских нефтепродуктов может стать более болезненным. С тех пор, как эмбарго ЕС вступило в силу в феврале этого года, их основными рынками сбыта стали страны Средиземноморья и Африки. Это также создало бы проблемы для Болгарии и Румынии, для которых российская нефть была настолько жизненно необходимой, что они были освобождены от эмбарго», — подчеркивают обозреватели.
Ранее URA.RU сообщало об атаке ВСУ на российское гражданское судно в Керченском проливе. Россия ответила на это ударами по местам базирования бомбардировщиков, осуществлявших удары по судну. После этого советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море.
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