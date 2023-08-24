24 августа 2023

Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев

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Минюст США подал иск на компанию Илона Маска Фото:

Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в том, что ее сотрудники отговаривали беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимали их на работу. С соответствующим иском Минюст обратился в суд.

«В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений [на работу] и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за статуса гражданства. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», — написано на сайте американского министерства.

Сумму компенсаций должен назвать суд. Всех пострадавших от действий SpaceX попросили сообщить о произошедшем властям.

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Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в том, что ее сотрудники отговаривали беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимали их на работу. С соответствующим иском Минюст обратился в суд. «В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений [на работу] и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за статуса гражданства. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», — написано на сайте американского министерства. Сумму компенсаций должен назвать суд. Всех пострадавших от действий SpaceX попросили сообщить о произошедшем властям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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