Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев

Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в том, что ее сотрудники отговаривали беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимали их на работу. С соответствующим иском Минюст обратился в суд.
«В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений [на работу] и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за статуса гражданства. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», — написано на сайте американского
Сумму компенсаций должен назвать суд. Всех пострадавших от действий SpaceX попросили сообщить о произошедшем властям.
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