Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев

24 августа 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Минюст США подал иск на компанию Илона Маска Фото: Георгий Бергал © URA.RU Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в том, что ее сотрудники отговаривали беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимали их на работу. С соответствующим иском Минюст обратился в суд. «В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений [на работу] и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за статуса гражданства. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», — написано на сайте американского министерства . Сумму компенсаций должен назвать суд. Всех пострадавших от действий SpaceX попросили сообщить о произошедшем властям.

Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в том, что ее сотрудники отговаривали беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимали их на работу. С соответствующим иском Минюст обратился в суд. «В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений [на работу] и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за статуса гражданства. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», — написано на сайте американского министерства. Сумму компенсаций должен назвать суд. Всех пострадавших от действий SpaceX попросили сообщить о произошедшем властям.