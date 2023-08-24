МК узнал, из-за какой неисправности ремонтировали самолет Пригожина

МК: на борту самолета Пригожина перед последним рейсом вышел из строя турбохолодильник

24 августа 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Во время ремонта доступ к самолету имели три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Озвучены первые результаты расследования крушения самолета Embraer Legacy, на котором находился основатель ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин. По информации, которая стала известна журналистам, за месяц до вылета у судна вышел из строя турбохолодильник. «Стали известные первые результаты расследования гибели самолета Embraer 135BJ Legacy 600, на борту которого находились основатель ВЧК „Вагнер“ Евгений Пригожин. Embraer был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля. На борту вышел из строя турбохолодильник», — сообщает MK.RU. Из-за санкций западных стран новое оборудование было поставлено с опозданием. Доставку ожидали 30 дней, вместо запланированных десяти. Все это время судно находилось на открытой площадке аэропорта «Шереметьево». Доступ к самолету во время ремонта был у двух инженеров и технического директора фирмы «МНТ-авиа». Полет был запланирован на 22 августа, однако вылет перенесли на 23 число. При этом изначально ожидалось, что на борту будет три пассажира. Позже их число выросло до семи. Самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером 23 августа. В списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, числились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитирий Уткин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Озвучены первые результаты расследования крушения самолета Embraer Legacy, на котором находился основатель ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин. По информации, которая стала известна журналистам, за месяц до вылета у судна вышел из строя турбохолодильник. «Стали известные первые результаты расследования гибели самолета Embraer 135BJ Legacy 600, на борту которого находились основатель ВЧК „Вагнер“ Евгений Пригожин. Embraer был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля. На борту вышел из строя турбохолодильник», — сообщает MK.RU. Из-за санкций западных стран новое оборудование было поставлено с опозданием. Доставку ожидали 30 дней, вместо запланированных десяти. Все это время судно находилось на открытой площадке аэропорта «Шереметьево». Доступ к самолету во время ремонта был у двух инженеров и технического директора фирмы «МНТ-авиа». Полет был запланирован на 22 августа, однако вылет перенесли на 23 число. При этом изначально ожидалось, что на борту будет три пассажира. Позже их число выросло до семи. Самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером 23 августа. В списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, числились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитирий Уткин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.