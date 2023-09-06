Рябков: США не способны вести конструктивный диалог по контролю над вооружениями

07 сентября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал об отсутствии контроля за оружием в США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Диалог между Россией и Америкой по контролю за вооружением носит бессистемный характер по вине США. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне», — цитирует слова Рябкова « Коммерсант ». По словам замминистра, в Москве не получали из Вашингтона обещанные несколько месяцев назад предложения по контролю за вооружением. Рябков не считает, что ситуация изменится в ближайшее время. Ранее в Кремле заявляли об ухудшении ситуации в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответственность за это полностью лежит на США. Позже главы МИД государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием.

Диалог между Россией и Америкой по контролю за вооружением носит бессистемный характер по вине США. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне», — цитирует слова Рябкова «Коммерсант». По словам замминистра, в Москве не получали из Вашингтона обещанные несколько месяцев назад предложения по контролю за вооружением. Рябков не считает, что ситуация изменится в ближайшее время. Ранее в Кремле заявляли об ухудшении ситуации в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответственность за это полностью лежит на США. Позже главы МИД государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием.