Рябков: США не способны вести конструктивный диалог по контролю над вооружениями

Диалог между Россией и Америкой по контролю за вооружением носит бессистемный характер по вине США. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне», — цитирует слова Рябкова «
По словам замминистра, в Москве не получали из Вашингтона обещанные несколько месяцев назад предложения по контролю за вооружением. Рябков не считает, что ситуация изменится в ближайшее время.
Ранее в Кремле заявляли об ухудшении ситуации в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответственность за это полностью лежит на США. Позже главы МИД государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием.
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