Водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с другой машиной на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В результате ДТП иномарку перевернуло, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. Mercedes перевернулся», — указано в
На место выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Сейчас сотрудники полиции перекрыли две полосы в сторону области и одну — в центр.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
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