Водитель Mercedes устроил ДТП с переворотом в центре Москвы. Видео 15 сентября 2023 в 06:09 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают бригады спасателей, медиков и силовиков Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с другой машиной на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В результате ДТП иномарку перевернуло, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы. «На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. Mercedes перевернулся», — указано в telegram-канале ведомства. На место выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Сейчас сотрудники полиции перекрыли две полосы в сторону области и одну — в центр. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается. Водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с другой машиной на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В результате ДТП иномарку перевернуло, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы. «На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. Mercedes перевернулся», — указано в telegram-канале ведомства. На место выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Сейчас сотрудники полиции перекрыли две полосы в сторону области и одну — в центр. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям