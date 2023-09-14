14 сентября 2023

Водитель Mercedes устроил ДТП с переворотом в центре Москвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
На месте происшествия работают бригады спасателей, медиков и силовиков Фото:

Водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с другой машиной на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В результате ДТП иномарку перевернуло, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. Mercedes перевернулся», — указано в telegram-канале ведомства.

На место выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Сейчас сотрудники полиции перекрыли две полосы в сторону области и одну — в центр.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.

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Водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с другой машиной на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В результате ДТП иномарку перевернуло, рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы. «На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36 с. 1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. Mercedes перевернулся», — указано в telegram-канале ведомства. На место выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются. Сейчас сотрудники полиции перекрыли две полосы в сторону области и одну — в центр. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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