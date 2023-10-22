В Красноярске посадили самолет из-за военного, пытавшегося ворваться к пилотам

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
Борт «Аэрофлота» экстренно сел в Красноярске из-за действий военного, пишут российские СМИ Фото:

Борт компании «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за военнослужащего, который пытался ворваться в кабину пилотов. Судно приземлилось в Красноярске вместо Москвы, пишут российские СМИ.

«[Военнослужащий] Денис Т., видимо, решил, что ему пора десантироваться, и стал требовать открыть ему „пассажирскую дверь“ самолета. <…> Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросики с командиром судна», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после попыток военного ворваться в кабину пилотов, самолет подал сигнал на землю. Спустя время судно село в Красноярске, не долетев до Москвы из Владивостока.

Отмечается, что полицейские уже задержали мужчину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Борт компании «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за военнослужащего, который пытался ворваться в кабину пилотов. Судно приземлилось в Красноярске вместо Москвы, пишут российские СМИ. «[Военнослужащий] Денис Т., видимо, решил, что ему пора десантироваться, и стал требовать открыть ему „пассажирскую дверь“ самолета. <…> Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросики с командиром судна», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после попыток военного ворваться в кабину пилотов, самолет подал сигнал на землю. Спустя время судно село в Красноярске, не долетев до Москвы из Владивостока. Отмечается, что полицейские уже задержали мужчину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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