В Красноярске посадили самолет из-за военного, пытавшегося ворваться к пилотам

22 октября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Борт «Аэрофлота» экстренно сел в Красноярске из-за действий военного, пишут российские СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борт компании «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за военнослужащего, который пытался ворваться в кабину пилотов. Судно приземлилось в Красноярске вместо Москвы, пишут российские СМИ. «[Военнослужащий] Денис Т., видимо, решил, что ему пора десантироваться, и стал требовать открыть ему „пассажирскую дверь“ самолета. <…> Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросики с командиром судна», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после попыток военного ворваться в кабину пилотов, самолет подал сигнал на землю. Спустя время судно село в Красноярске, не долетев до Москвы из Владивостока. Отмечается, что полицейские уже задержали мужчину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для уточнения информации. Ответ ожидается.

Борт компании «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за военнослужащего, который пытался ворваться в кабину пилотов. Судно приземлилось в Красноярске вместо Москвы, пишут российские СМИ. «[Военнослужащий] Денис Т., видимо, решил, что ему пора десантироваться, и стал требовать открыть ему „пассажирскую дверь“ самолета. <…> Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросики с командиром судна», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после попыток военного ворваться в кабину пилотов, самолет подал сигнал на землю. Спустя время судно село в Красноярске, не долетев до Москвы из Владивостока. Отмечается, что полицейские уже задержали мужчину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для уточнения информации. Ответ ожидается.