В России появится ПО для обеспечения безопасности полетов

В России разрабатывают отечественный цифровой продукт для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«В рамках индустриального центра компетенций в разделе „Транспорт“ „Аэрофлот“, Минтранс и Росавиация разрабатывают отечественный программный продукт по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию самолетов», — рассказал Ядров. По его словам, это позволит создать электронный воздушный паспорт судна, который обеспечит прозрачность проверок Росавиации.
Ранее в России уже создали ПО для помощи строительной отрасли. Решение представили на прошедшем форуме 100+ в Екатеринбурге.
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