В России появится ПО для обеспечения безопасности полетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, самолет, авиакомпания россия
В РФ создают ПО для поддержания летной годности и технического обслуживания самолетов Фото:

В России разрабатывают отечественный цифровой продукт для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В рамках индустриального центра компетенций в разделе „Транспорт“ „Аэрофлот“, Минтранс и Росавиация разрабатывают отечественный программный продукт по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию самолетов», — рассказал Ядров. По его словам, это позволит создать электронный воздушный паспорт судна, который обеспечит прозрачность проверок Росавиации.

Ранее в России уже создали ПО для помощи строительной отрасли. Решение представили на прошедшем форуме 100+ в Екатеринбурге.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России разрабатывают отечественный цифровой продукт для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. «В рамках индустриального центра компетенций в разделе „Транспорт“ „Аэрофлот“, Минтранс и Росавиация разрабатывают отечественный программный продукт по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию самолетов», — рассказал Ядров. По его словам, это позволит создать электронный воздушный паспорт судна, который обеспечит прозрачность проверок Росавиации. Ранее в России уже создали ПО для помощи строительной отрасли. Решение представили на прошедшем форуме 100+ в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...