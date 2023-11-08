Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента РФ

Согласно поправкам, проводить видеосъемку на избирательных участках смогут только аккредитованные СМИ
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «О выборах президента РФ». Трансляция заседания ведется на официальном сайте Совфеда.
Поправки предусматривают ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Помимо этого, на заседание избиркомов, согласно поправкам, планируется пускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!