Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента РФ

08 ноября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Согласно поправкам, проводить видеосъемку на избирательных участках смогут только аккредитованные СМИ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «О выборах президента РФ». Трансляция заседания ведется на официальном сайте Совфеда. Поправки предусматривают ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Помимо этого, на заседание избиркомов, согласно поправкам, планируется пускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «О выборах президента РФ». Трансляция заседания ведется на официальном сайте Совфеда. Поправки предусматривают ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Помимо этого, на заседание избиркомов, согласно поправкам, планируется пускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора.