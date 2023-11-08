Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента РФ

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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Согласно поправкам, проводить видеосъемку на избирательных участках смогут только аккредитованные СМИ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «О выборах президента РФ». Трансляция заседания ведется на официальном сайте Совфеда.

Поправки предусматривают ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Помимо этого, на заседание избиркомов, согласно поправкам, планируется пускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора.

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «О выборах президента РФ». Трансляция заседания ведется на официальном сайте Совфеда. Поправки предусматривают ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях. Помимо этого, на заседание избиркомов, согласно поправкам, планируется пускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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