В России создадут новый ГОСТ для борьбы с заснеженными дорогами

10 ноября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Новый ГОСТ будет направлен на работу ПГМ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируют создать новый ГОСТ, который поможет бороться с заснеженными дорогами. В частности, в документе будут прописаны правила работы с пескоразбрасывателем (ПГМ). Об этом сообщили журналисты. «Документ предписывает распределять ПГМ в первую очередь в местах концентрации ДТП, на участках трасс с ограниченной видимостью, крутыми уклонами, на перекрестках, остановках, выделенных полосах. Так, в горной местности обработку нужно начинать с крутых подъемов, серпантинов, мостов, противолавинных галерей», — пишут журналисты « Коммерсанта» , которые ознакомились с документами. По их словам, в нем укажут, когда следует приступать к обработке после начала снегопада, а также в течение какого времени нужно убирать с дороги появившуюся «снежную массу». Еще дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили. Если на трассе есть электронное табло, нужно будет при помощи него предупреждать участников движения о проведении обработки. Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги, передает RT. Инженеры считают, что электропроводящий цементобетон ЭПБ поможет решить проблему. Ведь на так называемых теплых дорогах лед и снег будут намного быстрее таять. Так можно предотвратить появления больших сугробов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируют создать новый ГОСТ, который поможет бороться с заснеженными дорогами. В частности, в документе будут прописаны правила работы с пескоразбрасывателем (ПГМ). Об этом сообщили журналисты. «Документ предписывает распределять ПГМ в первую очередь в местах концентрации ДТП, на участках трасс с ограниченной видимостью, крутыми уклонами, на перекрестках, остановках, выделенных полосах. Так, в горной местности обработку нужно начинать с крутых подъемов, серпантинов, мостов, противолавинных галерей», — пишут журналисты «Коммерсанта», которые ознакомились с документами. По их словам, в нем укажут, когда следует приступать к обработке после начала снегопада, а также в течение какого времени нужно убирать с дороги появившуюся «снежную массу». Еще дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили. Если на трассе есть электронное табло, нужно будет при помощи него предупреждать участников движения о проведении обработки. Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги, передает RT. Инженеры считают, что электропроводящий цементобетон ЭПБ поможет решить проблему. Ведь на так называемых теплых дорогах лед и снег будут намного быстрее таять. Так можно предотвратить появления больших сугробов, передает телеканал 360.