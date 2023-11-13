В РАН раскрыли, как в России привлекают молодежь в науку

РАН: запущен проект по выявлению и привлечению талантов в науку

Аспирантура остается настоящей кузницей талантливых ученых, заявил Геннадий Красников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская академия наук (РАН) с 2018 года запустила проект по выявлению и дальнейшему вовлечению в научную карьеру талантливых детей. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.

«С 2018 года запущен проект „Базовые школы РАН“, который помогает выявлять талантливых детей, чтобы ориентировать их на карьеру в науке», — заявил Красников в интервью «Парламентской газете». По его словам, в перспективе возрождение в вузах базовых кафедр по аналогии с СССР.

По мнению президента РАН, аспирантура — основной источник научных кадров. Но слишком маленькие стипендии заставляют юных ученых искать заработки и не дают полностью погрузиться в исследования, добавил президента РАН.

С 2019 года численность аспирантов выросла почти на 10%, но при этом количество защитивших диссертацию упало более чем в два раза. Красников призывает отечественные компании закупать российские технологии, а вырученные средства направить на развитие науки.

Ранее российские студенты получили шанс пройти стажировку в крупной компании и получить льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. Эти привилегии будут доступны победителям ежегодной всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Сезон стартовал в конце сентября. В олимпиаде принимают участие студенты разных направлений подготовки, а задания составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны.