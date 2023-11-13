Песков: решение о выдвижении Путина на выборах президента не принято

Решение о выдвижении президента России Владимира Путина на следующих выборах в 2024 году еще не принималось. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о формировании инициативной группы на грядущих выборах.
«Пока никаких решений не принималось. Время приближается. Но пока не было решений», — прокомментировал Песков в ходе беседы с журналистами. Он пообещал, что информация появятся как только будут приняты решения.
Ранее стало известно, что в администрации президента формируется инициативная группа по выдвижению Путина на выборах в 2024 году. Тема привлекла внимание политологов.
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