В России появится первый отечественный платежный терминал

Разработкой первого российского платежного терминала занимается «Элемент-технологий». Первые прототипы обещают показать в 2024 году. Об этом рассказал директор по продуктам компании Александр Соколов.
«Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», — заявил Александр Соколов газете «Ведомости». В линейку должны войти классические POS-терминалы, приложение на андроиде и встраиваемое оборудование.
В мире есть три основных глобальных игрока, которые предлагают широкий спектр платежных терминалов. В большинстве стран терминалы поставляются дистрибьюторами, которые настраивают устройства для работы с местными платежными сетями. В марте 2023 года один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico покинул Россию. Таким действием компания отреагировала на проведение спецоперации на Украине.
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