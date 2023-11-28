В России появится первый отечественный платежный терминал

29 ноября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Российские POS-терминалы появятся в 2024 году, заявил Александр Соколов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Разработкой первого российского платежного терминала занимается «Элемент-технологий». Первые прототипы обещают показать в 2024 году. Об этом рассказал директор по продуктам компании Александр Соколов. «Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», — заявил Александр Соколов газете «Ведомости». В линейку должны войти классические POS-терминалы, приложение на андроиде и встраиваемое оборудование. В мире есть три основных глобальных игрока, которые предлагают широкий спектр платежных терминалов. В большинстве стран терминалы поставляются дистрибьюторами, которые настраивают устройства для работы с местными платежными сетями. В марте 2023 года один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico покинул Россию. Таким действием компания отреагировала на проведение спецоперации на Украине.

Разработкой первого российского платежного терминала занимается «Элемент-технологий». Первые прототипы обещают показать в 2024 году. Об этом рассказал директор по продуктам компании Александр Соколов. «Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», — заявил Александр Соколов газете «Ведомости». В линейку должны войти классические POS-терминалы, приложение на андроиде и встраиваемое оборудование. В мире есть три основных глобальных игрока, которые предлагают широкий спектр платежных терминалов. В большинстве стран терминалы поставляются дистрибьюторами, которые настраивают устройства для работы с местными платежными сетями. В марте 2023 года один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico покинул Россию. Таким действием компания отреагировала на проведение спецоперации на Украине.