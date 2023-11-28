28 ноября 2023

В России появится первый отечественный платежный терминал

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Российские POS-терминалы появятся в 2024 году, заявил Александр Соколов Фото:

Разработкой первого российского платежного терминала занимается «Элемент-технологий». Первые прототипы обещают показать в 2024 году. Об этом рассказал директор по продуктам компании Александр Соколов.

«Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», — заявил Александр Соколов газете «Ведомости». В линейку должны войти классические POS-терминалы, приложение на андроиде и встраиваемое оборудование.

В мире есть три основных глобальных игрока, которые предлагают широкий спектр платежных терминалов. В большинстве стран терминалы поставляются дистрибьюторами, которые настраивают устройства для работы с местными платежными сетями. В марте 2023 года один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico покинул Россию. Таким действием компания отреагировала на проведение спецоперации на Украине.

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Разработкой первого российского платежного терминала занимается «Элемент-технологий». Первые прототипы обещают показать в 2024 году. Об этом рассказал директор по продуктам компании Александр Соколов. «Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», — заявил Александр Соколов газете «Ведомости». В линейку должны войти классические POS-терминалы, приложение на андроиде и встраиваемое оборудование. В мире есть три основных глобальных игрока, которые предлагают широкий спектр платежных терминалов. В большинстве стран терминалы поставляются дистрибьюторами, которые настраивают устройства для работы с местными платежными сетями. В марте 2023 года один из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico покинул Россию. Таким действием компания отреагировала на проведение спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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