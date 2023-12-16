Солдаты ВСУ вступились за Залужного перед Зеленским

Сальдо: ВСУ потребовали Зеленского оставить в покое Залужного

16 декабря 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Украинцы заступились за Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных сил Украины записали видеообращение, в котором требуют от украинского лидера Владимира Зеленского оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «В противном случае, говорят они (украинцы — прим. URA.RU), до Киева им идти один день, и намекают, что опыт смены власти путем майданов на Украине большой», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что России в этом случае остается лишь пожалеть несчастный украинский народ. По словам Сальдо, Запад втянул украинцев в госпереворот, потом в гражданское противостояние, а затем в военный конфликт. Это та цена, которую приходится платить за доверчивость и политическую близорукость, заключил он. Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями. На фоне этого между командующими возник конфликт, однако на Украине это отрицают. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что разногласий между украинским лидером и главнокомандующим войсками нет. URA.RU приводило всю информацию, известную о конфликте.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины записали видеообращение, в котором требуют от украинского лидера Владимира Зеленского оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «В противном случае, говорят они (украинцы — прим. URA.RU), до Киева им идти один день, и намекают, что опыт смены власти путем майданов на Украине большой», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что России в этом случае остается лишь пожалеть несчастный украинский народ. По словам Сальдо, Запад втянул украинцев в госпереворот, потом в гражданское противостояние, а затем в военный конфликт. Это та цена, которую приходится платить за доверчивость и политическую близорукость, заключил он. Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Зеленский не согласился с его заявлениями. На фоне этого между командующими возник конфликт, однако на Украине это отрицают. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что разногласий между украинским лидером и главнокомандующим войсками нет. URA.RU приводило всю информацию, известную о конфликте.