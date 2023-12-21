Премьер Ирландии заявил, что «подыграл» пранкерам Вовану и Лексусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новые знания", третий день. Москва, вован и лексус, ВиЛ
Вован и Лексус (на фото) на днях разыграли Лео Варадкара Фото:

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого на днях разыграли российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов), заявил, что изначально понимал, что его пытаются разыграть, поэтому «подыграл». Об этом он рассказал в разговоре с британским изданием Evening Standard.

«Очень быстро стало совершенно очевидно, что что-то происходит и что что-то не так. Я завершил разговор, однако мне было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок», — заявил Лео Варадкар в разговоре с журналистами.

Пранкеры известны тем, что периодически разыгрывают европейских чиновников. На днях они разыграли Варадкара по телефону, представившись африканскими чиновниками, передает MK.RU. В разговоре с ними премьер Ирландии заявил, что Украину не примут в Евросоюз еще как минимум 20 лет. Он пожаловался пранкерам на колоссальный кризис из-за Украины, сообщает телеканал 360. Также он не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косово.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого на днях разыграли российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов), заявил, что изначально понимал, что его пытаются разыграть, поэтому «подыграл». Об этом он рассказал в разговоре с британским изданием Evening Standard. «Очень быстро стало совершенно очевидно, что что-то происходит и что что-то не так. Я завершил разговор, однако мне было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок», — заявил Лео Варадкар в разговоре с журналистами. Пранкеры известны тем, что периодически разыгрывают европейских чиновников. На днях они разыграли Варадкара по телефону, представившись африканскими чиновниками, передает MK.RU. В разговоре с ними премьер Ирландии заявил, что Украину не примут в Евросоюз еще как минимум 20 лет. Он пожаловался пранкерам на колоссальный кризис из-за Украины, сообщает телеканал 360. Также он не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...