Readovka: Институт философии РАН уволил специалиста за поддержку СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Анатолий Черняев был уволен за свою позицию, считает Андрей Коробов-Латынцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев был уволен из Института философии РАН за поддержку спецоперации России. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

«ИФ РАН уволил Черняева за поддержку спецоперации. При этом без какого-либо разбирательства или конкурса, через некие административные ресурсы», — говорится в материале.

Знакомый Черняева философ и офицер армии ДНР Андрей Коробов-Латынцев в своем telegram-канале рассказал, что тот был единственным сотрудником института, который был в Донбассе. Он также поделился, что уволенный открыто поддерживал спецоперацию, что по его словам, не нравилось руководству института.

На момент написания новости страница Черняева на сайте Институт философии РАН выдавалась в поиске. Однако при заходе на нее выходила 404 ошибка.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев был уволен из Института философии РАН за поддержку спецоперации России. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «ИФ РАН уволил Черняева за поддержку спецоперации. При этом без какого-либо разбирательства или конкурса, через некие административные ресурсы», — говорится в материале. Знакомый Черняева философ и офицер армии ДНР Андрей Коробов-Латынцев в своем telegram-канале рассказал, что тот был единственным сотрудником института, который был в Донбассе. Он также поделился, что уволенный открыто поддерживал спецоперацию, что по его словам, не нравилось руководству института. На момент написания новости страница Черняева на сайте Институт философии РАН выдавалась в поиске. Однако при заходе на нее выходила 404 ошибка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...