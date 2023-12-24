Readovka: Институт философии РАН уволил специалиста за поддержку СВО

Заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев был уволен из Института философии РАН за поддержку спецоперации России. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
«ИФ РАН уволил Черняева за поддержку спецоперации. При этом без какого-либо разбирательства или конкурса, через некие административные ресурсы», — говорится в материале.
Знакомый Черняева философ и офицер армии ДНР Андрей Коробов-Латынцев в своем telegram-канале рассказал, что тот был единственным сотрудником института, который был в Донбассе. Он также поделился, что уволенный открыто поддерживал спецоперацию, что по его словам, не нравилось руководству института.
На момент написания новости страница Черняева на сайте Институт философии РАН выдавалась в поиске. Однако при заходе на нее выходила 404 ошибка.
Заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев был уволен из Института философии РАН за поддержку спецоперации России. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «ИФ РАН уволил Черняева за поддержку спецоперации. При этом без какого-либо разбирательства или конкурса, через некие административные ресурсы», — говорится в материале. Знакомый Черняева философ и офицер армии ДНР Андрей Коробов-Латынцев в своем telegram-канале рассказал, что тот был единственным сотрудником института, который был в Донбассе. Он также поделился, что уволенный открыто поддерживал спецоперацию, что по его словам, не нравилось руководству института. На момент написания новости страница Черняева на сайте Институт философии РАН выдавалась в поиске. Однако при заходе на нее выходила 404 ошибка.