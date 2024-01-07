ВС РФ укрепили позиции на купянском направлении: карта СВО на Украине 7 января

ВС РФ отбили четыре атаки на купянском направлении

07 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Российские военные с помощью дрона уничтожили минометную позицию ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы укрепили свои позиции на купянском направлении, успешно отразив четыре атаки со стороны ВСУ около озера Лиман. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Купянское направление Российские войска закрепились на данном направлении, справившись с четырьмя атаками со стороны ВСУ около озера Лиман. Эту информацию сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Он отметил, что мотострелковые подразделения группировки успешно отбили атаки штурмовых групп ВСУ, подкрепленных бронетехникой. В результате украинским военным пришлось отступить в юго-западном направлении, а их потери составили более 80 человек. Также идут бои за Синьковку — часть села оказалась в серой зоне. В то же время российская армия наступает у Тернов и Торского. Донецкое направление Продолжаются бои за поселок Степовое. Российская армия наступает возле коксохимического завода. У Первомайского также идут бои, а ВСУ попытались контратаковать у Невельского. На марьинском участке бойцы ВС РФ штурмуют позиции украинской армии в Новомихайловке. Группировка российских войск «Восток» успешно сорвала восемь попыток ротации подразделений ВСУ. В результате ударов бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации и опорные пункты украинской армии. Потери украинцев составили более 90 бойцов, как убитых, так и раненых. Запорожское направление Продолжаются встречные бои на ореховском участке в районе Работино и Вербового. На времевском выступе ситуация остается неизменной. По сообщению Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ. В ходе операции был задействован артиллерийский огонь и авиация. Были поражены 117-я механизированная бригада, 71-я пехотная бригада ВСУ и 15-я бригада нацгвардии Украины недалеко от населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка. Артемовское направление Встречные бои идут у Богдановки. Российские силы двигаются вперед со стороны Артемовского. К северо-западу от Клещеевки армия России также постепенно продвигается. Херсонское направление Разведывательные подразделения ВДВ успешно уничтожили минометную позицию ВСУ в островной зоне дельты Днепра с помощью FPV-дрона. Разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок к левому берегу Днепра в рамках разведывательно-поисковых действий на данном направлении. Карта боевых действий Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские силы укрепили свои позиции на купянском направлении, успешно отразив четыре атаки со стороны ВСУ около озера Лиман. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Российские войска закрепились на данном направлении, справившись с четырьмя атаками со стороны ВСУ около озера Лиман. Эту информацию сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Он отметил, что мотострелковые подразделения группировки успешно отбили атаки штурмовых групп ВСУ, подкрепленных бронетехникой. В результате украинским военным пришлось отступить в юго-западном направлении, а их потери составили более 80 человек. Также идут бои за Синьковку — часть села оказалась в серой зоне. В то же время российская армия наступает у Тернов и Торского. Продолжаются бои за поселок Степовое. Российская армия наступает возле коксохимического завода. У Первомайского также идут бои, а ВСУ попытались контратаковать у Невельского. На марьинском участке бойцы ВС РФ штурмуют позиции украинской армии в Новомихайловке. Группировка российских войск «Восток» успешно сорвала восемь попыток ротации подразделений ВСУ. В результате ударов бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации и опорные пункты украинской армии. Потери украинцев составили более 90 бойцов, как убитых, так и раненых. Продолжаются встречные бои на ореховском участке в районе Работино и Вербового. На времевском выступе ситуация остается неизменной. По сообщению Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ. В ходе операции был задействован артиллерийский огонь и авиация. Были поражены 117-я механизированная бригада, 71-я пехотная бригада ВСУ и 15-я бригада нацгвардии Украины недалеко от населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка. Встречные бои идут у Богдановки. Российские силы двигаются вперед со стороны Артемовского. К северо-западу от Клещеевки армия России также постепенно продвигается. Разведывательные подразделения ВДВ успешно уничтожили минометную позицию ВСУ в островной зоне дельты Днепра с помощью FPV-дрона. Разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок к левому берегу Днепра в рамках разведывательно-поисковых действий на данном направлении.