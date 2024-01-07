МО: российские военные укрепились на купянском направлении

Российские войска усилили свои позиции на Купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Войска группировки „Запад“ улучшили свое положение на Купянском направлении благодаря активным действиям и поддержке артиллерии», — передает слова Зыбинского РИА Новости. Он добавил, что мотострелковые соединения группировки успешно отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, подкрепленных бронетехникой. Украинским военным пришлось отступить в юго-западном направлении, их потери составили более 80 человек, заключил Зыбинский.
Ранее стало известно, что на купянском направлении в результате использования российских беспилотников, ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ. Позиции подразделения были обнаружены и атакованы при помощи разведывательной группы, которая использовала ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы. В ходе боев, ВСУ не смогли успешно атаковать позиции РФ и были отражены силами российской армии. Также была уничтожена гаубица Д-20 ВСУ благодаря координатам, полученным российскими разведчиками.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.