МО: российские военные укрепились на купянском направлении

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Действия ВС РФ заставили украинских военных отступить на купянском направлении, заявил Сергей Зыбинский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска усилили свои позиции на Купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Войска группировки „Запад“ улучшили свое положение на Купянском направлении благодаря активным действиям и поддержке артиллерии», — передает слова Зыбинского РИА Новости. Он добавил, что мотострелковые соединения группировки успешно отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, подкрепленных бронетехникой. Украинским военным пришлось отступить в юго-западном направлении, их потери составили более 80 человек, заключил Зыбинский.

Ранее стало известно, что на купянском направлении в результате использования российских беспилотников, ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ. Позиции подразделения были обнаружены и атакованы при помощи разведывательной группы, которая использовала ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы. В ходе боев, ВСУ не смогли успешно атаковать позиции РФ и были отражены силами российской армии. Также была уничтожена гаубица Д-20 ВСУ благодаря координатам, полученным российскими разведчиками.

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Российские войска усилили свои позиции на Купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. «Войска группировки „Запад“ улучшили свое положение на Купянском направлении благодаря активным действиям и поддержке артиллерии», — передает слова Зыбинского РИА Новости. Он добавил, что мотострелковые соединения группировки успешно отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, подкрепленных бронетехникой. Украинским военным пришлось отступить в юго-западном направлении, их потери составили более 80 человек, заключил Зыбинский. Ранее стало известно, что на купянском направлении в результате использования российских беспилотников, ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ. Позиции подразделения были обнаружены и атакованы при помощи разведывательной группы, которая использовала ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы. В ходе боев, ВСУ не смогли успешно атаковать позиции РФ и были отражены силами российской армии. Также была уничтожена гаубица Д-20 ВСУ благодаря координатам, полученным российскими разведчиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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