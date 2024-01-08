Пушилина разозлила ложь Зеленского

08 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Пушилин считает, что слова Зеленского об отсутствии серьезных побед у РФ являются ложью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский лжет про то, что у России нет серьезных побед. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь — откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. Пушилин добавил, что хоть России пока не удалось освободить крупные города, но взяты, например, Артемовск и Соледар. Ранее Владимир Зеленский заявил журналу Economist, что не видит побед России, так как, по его утверждению, российской армии якобы «не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году». При этом на днях депутат Рады Кира Рудык сравнила недавний удар РФ по Киеву с Армагеддоном. Она не уверена, смогли ли расчеты киевской противовоздушной обороны перехватить какие-либо снаряды. Кроме того, на Украине не хватает военных, поэтому украинцев продолжат призывать, так как по словам Зеленского, у граждан страны нет другого выбора, как защищать свою Родину.

Президент Украины Владимир Зеленский лжет про то, что у России нет серьезных побед. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь — откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости. Пушилин добавил, что хоть России пока не удалось освободить крупные города, но взяты, например, Артемовск и Соледар. Ранее Владимир Зеленский заявил журналу Economist, что не видит побед России, так как, по его утверждению, российской армии якобы «не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году». При этом на днях депутат Рады Кира Рудык сравнила недавний удар РФ по Киеву с Армагеддоном. Она не уверена, смогли ли расчеты киевской противовоздушной обороны перехватить какие-либо снаряды. Кроме того, на Украине не хватает военных, поэтому украинцев продолжат призывать, так как по словам Зеленского, у граждан страны нет другого выбора, как защищать свою Родину.