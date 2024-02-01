Bloomberg: состояние богатейших россиян кратно увеличилось

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Российские бизнесмены заработали 7,953 млрд с начала года Фото:

Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 7,953 миллиарда долларов с начала года. Это следует из «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg.

Так, по данным таблицы, с начала 2024 года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал 2,14 миллиарда долларов, а его состояние оценивается в 23 миллиарда долларов. Доходы председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличились на 1,35 миллиарда, состояние составило 25,3 миллиарда долларов.

Из индекса Bloomberg Billionaires Index также следует, что основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 838 миллионов долларов, доход по состоянию на 1 февраля 2024 — 25,5 миллиарда. При этом наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние с начала года уменьшилось на 248 миллионов — до 13, 9 миллиарда долларов.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. В декабре 2023 года отмечалось, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на 38,575 миллиарда долларов. Так, с начала года Алекперов заработал 9,14 миллиарда, а бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал 3,89 миллиарда, передает деловое издание «Взгляд».

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Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 7,953 миллиарда долларов с начала года. Это следует из «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg. Так, по данным таблицы, с начала 2024 года основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал 2,14 миллиарда долларов, а его состояние оценивается в 23 миллиарда долларов. Доходы председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличились на 1,35 миллиарда, состояние составило 25,3 миллиарда долларов. Из индекса Bloomberg Billionaires Index также следует, что основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 838 миллионов долларов, доход по состоянию на 1 февраля 2024 — 25,5 миллиарда. При этом наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние с начала года уменьшилось на 248 миллионов — до 13, 9 миллиарда долларов. Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. В декабре 2023 года отмечалось, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на 38,575 миллиарда долларов. Так, с начала года Алекперов заработал 9,14 миллиарда, а бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал 3,89 миллиарда, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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