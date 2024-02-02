Крыжовников заявил о планах снять три сезона «Слова пацана»

02 февраля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Авторы «Слова пацана» не собираются приступать к продолжению в ближайший год Фото: пресс-служба «Ростелеком» Режиссер Жора Крыжовников заявил, что изначально думал снять три сезона сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». Об этом рассказал сам постановщик сериала. «Я скажу так — да, мы изначально думали сделать три сезона. Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-е годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил. Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, возможность торговать — люди вышли на улицу, можно было торговать на улице, вдоль Тверской стояли люди и все продавали», — рассказал Жора Крыжовников, передает Sport24 . Режиссер также заявил, что мысли о втором сезоне уже обсуждались со сценаристом сериала Андреем Золотаревым. Однако идей о продолжении пока нет и в ближайший год не появится, заключил Крыжовников. Сейчас же авторы сериала намерены сделать перерыв и отвлечься на какой-нибудь другой проект. Сериал «Слово пацана» вышел в ноябре 2023 года и завоевал огромную популярность среди российских зрителей. Криминальная драма о преступных группировках Казани обошла такие проекты, как «Клан Сопрано» и «Офис» в топе «Кинопоиска».

Режиссер Жора Крыжовников заявил, что изначально думал снять три сезона сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». Об этом рассказал сам постановщик сериала. «Я скажу так — да, мы изначально думали сделать три сезона. Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-е годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил. Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, возможность торговать — люди вышли на улицу, можно было торговать на улице, вдоль Тверской стояли люди и все продавали», — рассказал Жора Крыжовников, передает Sport24. Режиссер также заявил, что мысли о втором сезоне уже обсуждались со сценаристом сериала Андреем Золотаревым. Однако идей о продолжении пока нет и в ближайший год не появится, заключил Крыжовников. Сейчас же авторы сериала намерены сделать перерыв и отвлечься на какой-нибудь другой проект. Сериал «Слово пацана» вышел в ноябре 2023 года и завоевал огромную популярность среди российских зрителей. Криминальная драма о преступных группировках Казани обошла такие проекты, как «Клан Сопрано» и «Офис» в топе «Кинопоиска».