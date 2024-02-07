EUobserver: ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , офицер, честь, военный
Под санкции ЕС могут попасть десятки офицеров России и Белоруссии Фото:
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Евросоюз собирается включить в новый санкционный список белорусских и российских офицеров. Об этом сообщили евродипломаты.

«ЕС собирается включить несколько десятков офицеров РФ и Белоруссии в 13-й пакет санкций против России», — на слова европейских дипломатов ссылается портал EUobserver. По данным издания, в санкционные списки могут попасть несколько не европейских компаний, которые якобы помогают РФ получать компоненты вооружения.

В новом пакете санкций Еврокомиссия не планирует вводить запреты на импорт товаров из РФ. Источник, знакомый с готовящимися запретами, сообщал, что в документах должны появиться ограничения против юридических и физических лиц.

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Евросоюз собирается включить в новый санкционный список белорусских и российских офицеров. Об этом сообщили евродипломаты. «ЕС собирается включить несколько десятков офицеров РФ и Белоруссии в 13-й пакет санкций против России», — на слова европейских дипломатов ссылается портал EUobserver. По данным издания, в санкционные списки могут попасть несколько не европейских компаний, которые якобы помогают РФ получать компоненты вооружения. В новом пакете санкций Еврокомиссия не планирует вводить запреты на импорт товаров из РФ. Источник, знакомый с готовящимися запретами, сообщал, что в документах должны появиться ограничения против юридических и физических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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