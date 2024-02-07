EUobserver: ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров

07 февраля 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Под санкции ЕС могут попасть десятки офицеров России и Белоруссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз собирается включить в новый санкционный список белорусских и российских офицеров. Об этом сообщили евродипломаты. «ЕС собирается включить несколько десятков офицеров РФ и Белоруссии в 13-й пакет санкций против России», — на слова европейских дипломатов ссылается портал EUobserver. По данным издания, в санкционные списки могут попасть несколько не европейских компаний, которые якобы помогают РФ получать компоненты вооружения. В новом пакете санкций Еврокомиссия не планирует вводить запреты на импорт товаров из РФ. Источник, знакомый с готовящимися запретами, сообщал, что в документах должны появиться ограничения против юридических и физических лиц.

Евросоюз собирается включить в новый санкционный список белорусских и российских офицеров. Об этом сообщили евродипломаты. «ЕС собирается включить несколько десятков офицеров РФ и Белоруссии в 13-й пакет санкций против России», — на слова европейских дипломатов ссылается портал EUobserver. По данным издания, в санкционные списки могут попасть несколько не европейских компаний, которые якобы помогают РФ получать компоненты вооружения. В новом пакете санкций Еврокомиссия не планирует вводить запреты на импорт товаров из РФ. Источник, знакомый с готовящимися запретами, сообщал, что в документах должны появиться ограничения против юридических и физических лиц.