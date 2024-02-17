Скандальный актер сериала «Слова пацана» сделал дерзкое заявление о Путине

Звезда «Слова пацана» Кологривый захотел проверить интеллект Путина
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
С Путиным захотел поговорить актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый Фото:

Звезда нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который прославился своими дерзкими заявлениями, хотел бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы лично убедиться в его интеллекте. Об этом он сообщил в интервью.

«Хотел бы лично проверить интеллект этого человека», — сообщил он NEWS.ru. Актер подчеркнул, что ни сколько не сомневается в Путине и не видит ему конкурентов в этом аспекте. «Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», — уточнил он. Никита Кологривый добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.

Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале». Александр Гордон попросил артиста высказаться в двух словах о смысле фильма «Подельники» Евгения Григорьева. После ответа Кологривого телеведущий попросил его выразить мысль яснее, на что тот заявил, что может закончить всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.

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Звезда нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который прославился своими дерзкими заявлениями, хотел бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы лично убедиться в его интеллекте. Об этом он сообщил в интервью. «Хотел бы лично проверить интеллект этого человека», — сообщил он NEWS.ru. Актер подчеркнул, что ни сколько не сомневается в Путине и не видит ему конкурентов в этом аспекте. «Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», — уточнил он. Никита Кологривый добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск. Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале». Александр Гордон попросил артиста высказаться в двух словах о смысле фильма «Подельники» Евгения Григорьева. После ответа Кологривого телеведущий попросил его выразить мысль яснее, на что тот заявил, что может закончить всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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