Скандальный актер сериала «Слова пацана» сделал дерзкое заявление о Путине

Звезда «Слова пацана» Кологривый захотел проверить интеллект Путина

17 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

С Путиным захотел поговорить актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звезда нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который прославился своими дерзкими заявлениями, хотел бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы лично убедиться в его интеллекте. Об этом он сообщил в интервью. «Хотел бы лично проверить интеллект этого человека», — сообщил он NEWS.ru . Актер подчеркнул, что ни сколько не сомневается в Путине и не видит ему конкурентов в этом аспекте. «Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», — уточнил он. Никита Кологривый добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск. Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале». Александр Гордон попросил артиста высказаться в двух словах о смысле фильма «Подельники» Евгения Григорьева. После ответа Кологривого телеведущий попросил его выразить мысль яснее, на что тот заявил, что может закончить всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.

Звезда нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который прославился своими дерзкими заявлениями, хотел бы лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы лично убедиться в его интеллекте. Об этом он сообщил в интервью. «Хотел бы лично проверить интеллект этого человека», — сообщил он NEWS.ru. Актер подчеркнул, что ни сколько не сомневается в Путине и не видит ему конкурентов в этом аспекте. «Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», — уточнил он. Никита Кологривый добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск. Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале». Александр Гордон попросил артиста высказаться в двух словах о смысле фильма «Подельники» Евгения Григорьева. После ответа Кологривого телеведущий попросил его выразить мысль яснее, на что тот заявил, что может закончить всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.