Филиппо: Запад хочет направить НАТО на Украину, прикрываясь смертью Навального*

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Вооруженные силы Великобритании. stock, военные, нато, украина, всу, наемник, слава,  stock
Запад хочет направить войска НАТО на Украину, прикрываясь смертью Алексея Навального, считает Флориан Филиппо Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Запад используют смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы открыто втягивать другие страны в конфликт на Украине против России. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как и ожидалось, смерть Алексея Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает», — написал Флориан Филиппо в Х. Он также прикрепил видеозапись из эфира французского телеканала LCI, где сообщалось, что Западу необходимо отправлять на Украину свои войска. Он отметил, что для Франции единственным правильным решением является выход из НАТО и ЕС и дальнейшее абстрагирование от Украины.

Страны Запада начали реагировать на смерть Навального сразу после соответствующих сообщений. Иностранные СМИ подавали смерть, с обвинением в адрес России. Немецкий политолог Рикарда Ланг заявила, что РФ таким образом отказывается от мирного разрешения конфликта на Украине, несмотря на сообщения об обратном со стороны российских властей. В МИД РФ уверены, что Запад заготовил свои обвинения заранее.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Запад используют смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы открыто втягивать другие страны в конфликт на Украине против России. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Как и ожидалось, смерть Алексея Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает», — написал Флориан Филиппо в Х. Он также прикрепил видеозапись из эфира французского телеканала LCI, где сообщалось, что Западу необходимо отправлять на Украину свои войска. Он отметил, что для Франции единственным правильным решением является выход из НАТО и ЕС и дальнейшее абстрагирование от Украины. Страны Запада начали реагировать на смерть Навального сразу после соответствующих сообщений. Иностранные СМИ подавали смерть, с обвинением в адрес России. Немецкий политолог Рикарда Ланг заявила, что РФ таким образом отказывается от мирного разрешения конфликта на Украине, несмотря на сообщения об обратном со стороны российских властей. В МИД РФ уверены, что Запад заготовил свои обвинения заранее. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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