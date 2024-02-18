Филиппо: Запад хочет направить НАТО на Украину, прикрываясь смертью Навального*

18 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Запад хочет направить войска НАТО на Украину, прикрываясь смертью Алексея Навального, считает Флориан Филиппо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Запад используют смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы открыто втягивать другие страны в конфликт на Украине против России. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Как и ожидалось, смерть Алексея Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает», — написал Флориан Филиппо в Х. Он также прикрепил видеозапись из эфира французского телеканала LCI, где сообщалось, что Западу необходимо отправлять на Украину свои войска. Он отметил, что для Франции единственным правильным решением является выход из НАТО и ЕС и дальнейшее абстрагирование от Украины. Страны Запада начали реагировать на смерть Навального сразу после соответствующих сообщений. Иностранные СМИ подавали смерть, с обвинением в адрес России. Немецкий политолог Рикарда Ланг заявила, что РФ таким образом отказывается от мирного разрешения конфликта на Украине, несмотря на сообщения об обратном со стороны российских властей. В МИД РФ уверены, что Запад заготовил свои обвинения заранее. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Запад используют смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы открыто втягивать другие страны в конфликт на Украине против России. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Как и ожидалось, смерть Алексея Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает», — написал Флориан Филиппо в Х. Он также прикрепил видеозапись из эфира французского телеканала LCI, где сообщалось, что Западу необходимо отправлять на Украину свои войска. Он отметил, что для Франции единственным правильным решением является выход из НАТО и ЕС и дальнейшее абстрагирование от Украины. Страны Запада начали реагировать на смерть Навального сразу после соответствующих сообщений. Иностранные СМИ подавали смерть, с обвинением в адрес России. Немецкий политолог Рикарда Ланг заявила, что РФ таким образом отказывается от мирного разрешения конфликта на Украине, несмотря на сообщения об обратном со стороны российских властей. В МИД РФ уверены, что Запад заготовил свои обвинения заранее. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов