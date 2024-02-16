МИД РФ обнаружил необычную деталь в реакции Запада на смерть Навального*

МИД РФ: реакции Запада о смерти Навального* были заготовлены заранее

16 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что страны Запада действуют по одной схеме, каждый раз обвиняя Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Реакция лидеров стран Запада на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) была заготовлена заранее. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что все заявления вышли в короткое время еще до официальной судмедэкспертизы. «За небольшой промежуток времени, в течение двух часов, западные политики и их подручные СМИ сумели как будто получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт», — сообщает МИД РФ в своем telegram-канале , комментируя смерть Навального. Там отметили, что такая быстрая и одинаковая реакция означает, что она была заготовленной. Ведомство утверждает, что страны Запада действуют только по одной схеме. Она называется «в любой ситуации обвиняй Россию». При этом на каждый случай уже запасена специальная методичка. URA.RU ранее рассказывало о том, как лидеры западных стран отреагировали на смерть заключенного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что моментальная реакция от мировых лидеров оказалась разоблачительной. Навальный умер 16 февраля в колонии ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики пытались его спасти, однако это не дало результатов. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реакция лидеров стран Запада на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) была заготовлена заранее. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что все заявления вышли в короткое время еще до официальной судмедэкспертизы. «За небольшой промежуток времени, в течение двух часов, западные политики и их подручные СМИ сумели как будто получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт», — сообщает МИД РФ в своем telegram-канале, комментируя смерть Навального. Там отметили, что такая быстрая и одинаковая реакция означает, что она была заготовленной. Ведомство утверждает, что страны Запада действуют только по одной схеме. Она называется «в любой ситуации обвиняй Россию». При этом на каждый случай уже запасена специальная методичка. URA.RU ранее рассказывало о том, как лидеры западных стран отреагировали на смерть заключенного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что моментальная реакция от мировых лидеров оказалась разоблачительной. Навальный умер 16 февраля в колонии ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики пытались его спасти, однако это не дало результатов. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов