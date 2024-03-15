Голосование на выборах президента РФ началось в Москве

Участки для голосования на выборах президента открылись в Москве и Подмосковье

Участки для голосования открылись в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Выборы президента России начались в Москве. В 08:00 по московскому времени открылись участки в столице и области. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

«Участки для голосования открыты», — рассказали в ЦИК РФ. В этом году Москве открыто 2204 пункта для голосования.

Жители смогут отдать свой голос за кандидата четырьмя способами: голосование на участке, бумажный бюллетень, физические терминалы электронного голосования и дистанционно. Терминалы будут использоваться для голосования на дому.

Для выборов в Москве будут использоваться электронный список избирателей. В нем учтены все жители столицы старше 18 лет. Также отмечено, каким именно образом будет голосовать каждый человек. Как только избиратель получит бюллетень, он не сможет проголосовать другим способом.

Система дистанционного электронного голосования столицы готова к нагрузкам. Об этом ранее рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами, передает РАПСИ.

Выборы президента в России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Все главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.