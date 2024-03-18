Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах

18 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах по телефону. Подсчет голосов все еще продолжается, однако известно, что тот уже оторвался вперед и предварительно получил более 80% голосов от избирателей. «Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает пресс-служба президента Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС. Президентские выборы в России длились на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия намерена окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87,15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах по телефону. Подсчет голосов все еще продолжается, однако известно, что тот уже оторвался вперед и предварительно получил более 80% голосов от избирателей. «Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает пресс-служба президента Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС. Президентские выборы в России длились на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия намерена окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87,15%.