Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах по телефону. Подсчет голосов все еще продолжается, однако известно, что тот уже оторвался вперед и предварительно получил более 80% голосов от избирателей.
«Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает пресс-служба президента Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.
Президентские выборы в России длились на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия намерена окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87,15%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.