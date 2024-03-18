Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах по телефону. Подсчет голосов все еще продолжается, однако известно, что тот уже оторвался вперед и предварительно получил более 80% голосов от избирателей.

«Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает пресс-служба президента Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Президентские выборы в России длились на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия намерена окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87,15%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах по телефону. Подсчет голосов все еще продолжается, однако известно, что тот уже оторвался вперед и предварительно получил более 80% голосов от избирателей. «Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — передает пресс-служба президента Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС. Президентские выборы в России длились на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия намерена окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87,15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...