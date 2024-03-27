СК РФ сообщил, что больше половины погибших при теракте в «Крокусе» опознаны

Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье удалось опознать 84 тела погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России, уточнив, что им поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте.
«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших… На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, заявили в СК.
Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 140 человек.
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