СК РФ сообщил, что больше половины погибших при теракте в «Крокусе» опознаны

СК России: 84 тела погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» опознаны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
В СК поступило 143 заявления от потерпевших при теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье удалось опознать 84 тела погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России, уточнив, что им поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте.

«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших… На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, заявили в СК.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 140 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье удалось опознать 84 тела погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России, уточнив, что им поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте. «В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших… На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, заявили в СК. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 140 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...