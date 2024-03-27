СК РФ сообщил, что больше половины погибших при теракте в «Крокусе» опознаны

СК России: 84 тела погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» опознаны

27 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В СК поступило 143 заявления от потерпевших при теракте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье удалось опознать 84 тела погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России, уточнив, что им поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте. «В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших… На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, заявили в СК. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 140 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье удалось опознать 84 тела погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России, уточнив, что им поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте. «В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших… На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщает пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте теракта. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, заявили в СК. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 140 человек.