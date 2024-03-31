Trash-стример Mellsrtoy вернулся в Россию после того, как был прощен на родине

Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-стример Меллстрой, вернулся в Россию. Ранее его сняли с розыска после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам.
«По словам блогера, сейчас он находится в одной из московских гостиниц, где снял номер за 1 млн рублей в сутки», — написал telegram-канал Shot, ссылаясь на соцсети Меллстроя. В них Бурим опубликовал фото возле самолета Embraer Legacy 600, на котором прилетел.
Андрей Бурим — блогер, родился в городе Гомель Республики Беларусь. Популярность молодому человеку принесли стримы чат-рулетки. На них блогер уговаривал девушек раздеться за денежное вознаграждение. В России на стримера в 2020 году завели уголовное дело о побоях после того, как он в прямом эфире на YouTube-канале несколько раз ударил лицом об стол модель Алену Ефремову. После этого Бурим получил еще более огромную популярность. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
В феврале 2024 года МВД России объявило Меллстроя в розыск по статье Уголовного кодекса. По данным СМИ, в Беларуси на него завели дело за уклонение от срочной военной службы. Стримера сняли с розыска в России и Белоруссии после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам на родине. URA.RU подробно рассказывало о том, кто такой Меллстрой, о скандалах с его участием и проблемах с законом — в материале.
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