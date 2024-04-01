Госструктура курганского правительства расторгает контракт по уборке мостов

01 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Компания из Челябинска выиграла в Курганской области контракт на уборку снега на 278 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госструктура «Курганавтодор» в одностороннем порядке хочет расторгнуть госконтракт с челябинской компанией. Работники фирмы должны зимой очищать мосты от снега, а летом — от мусора и косить траву. Представители учреждения заявили, что фирма не выполняет обязанности, результаты ее работы не были приняты заказчиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с дорожным строительством. А предприниматели уверены — расторжения контракта не будет. «По состоянию на 20 марта 2024 года ни один из направленных в адрес заказчика актов оказания услуг самим заказчиком не был подписан, результат услуг не мог быть принят вследствие неудовлетворительного качества оказания услуг. В ответ на предложение заказчика расторгнуть контракт по обоюдному согласию от исполнителя („Урал-Сервис-Групп“) поступил отказ. Поэтому принято решение расторгнуть договор в одностороннем порядке», — рассказали URA.RU источники. Журналисту пояснили, что «Курганавтодор» составил решение о расторжении контакта 22 марта. Информацию об этом направили компании из Челябинска. У бизнесменов было десять дней на то, чтобы подготовить ответ, срок которого истекает 1 апреля. Сообщается, что пока со стороны фирмы не поступило никакого ответа. Отмечается, что между учреждением и челябинской компанией был заключен договор на 278 миллионов рублей. По контракту, фирма должна до 31 декабря 2025 года очищать мосты в Кургане. По данным сайта госзакупок, за три месяца действия контракта исполнено на 0,00 руб. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с руководством «Курганавтодора». На несколько звонков от журналиста в приемной никто не ответил. Корреспондент также связалась с представителем челябинской компании «Урал-Сервис-Групп». Сообщается, что в организации в курсе планов курганского учреждения, однако бизнесмены уверены, что никакого расторжения контакта не будет. Ранее URA.RU писало, что челябинской компании «Техно-транс», являющаяся субподрядной организацией «Урал-Сервис-Групп», пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госструктура «Курганавтодор» в одностороннем порядке хочет расторгнуть госконтракт с челябинской компанией. Работники фирмы должны зимой очищать мосты от снега, а летом — от мусора и косить траву. Представители учреждения заявили, что фирма не выполняет обязанности, результаты ее работы не были приняты заказчиком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с дорожным строительством. А предприниматели уверены — расторжения контракта не будет. «По состоянию на 20 марта 2024 года ни один из направленных в адрес заказчика актов оказания услуг самим заказчиком не был подписан, результат услуг не мог быть принят вследствие неудовлетворительного качества оказания услуг. В ответ на предложение заказчика расторгнуть контракт по обоюдному согласию от исполнителя („Урал-Сервис-Групп“) поступил отказ. Поэтому принято решение расторгнуть договор в одностороннем порядке», — рассказали URA.RU источники. Журналисту пояснили, что «Курганавтодор» составил решение о расторжении контакта 22 марта. Информацию об этом направили компании из Челябинска. У бизнесменов было десять дней на то, чтобы подготовить ответ, срок которого истекает 1 апреля. Сообщается, что пока со стороны фирмы не поступило никакого ответа. Отмечается, что между учреждением и челябинской компанией был заключен договор на 278 миллионов рублей. По контракту, фирма должна до 31 декабря 2025 года очищать мосты в Кургане. По данным сайта госзакупок, за три месяца действия контракта исполнено на 0,00 руб. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с руководством «Курганавтодора». На несколько звонков от журналиста в приемной никто не ответил. Корреспондент также связалась с представителем челябинской компании «Урал-Сервис-Групп». Сообщается, что в организации в курсе планов курганского учреждения, однако бизнесмены уверены, что никакого расторжения контакта не будет. Ранее URA.RU писало, что челябинской компании «Техно-транс», являющаяся субподрядной организацией «Урал-Сервис-Групп», пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах.