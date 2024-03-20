Челябинский подрядчик решил проблемы с уборкой курганских мостов

Компании «Техно-транс» пришлось разгребать мосты от снега после нерадивого подрядчика

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Мосты в селе Менщиково. Курган, мост, мосты, село менщиково
Компания «Техно-транс» из Челябинска занимается уборкой мостов в Курганской области Фото:

Челябинской компании «Техно-транс» пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ООО «Техно-транс», являющегося субподрядной организацией «Урал-Серсис-Групп».

Тротуары на мостах были забиты снегом высотой до 90 см
Тротуары на мостах были забиты снегом высотой до 90 см
Фото:

«Когда мы заходили работать на территорию Курганской области на искусственных сооружениях было очень много снега. Особенно обильные осадки, которые шли с декабря месяца, создавали сложности при ручной уборке объектов. Только на тротуарной части мостов уровень осадков достигал до 90 сантиметров в высоту. Местами не было видно даже перильного ограждения сооружений — это где-то 1-1,1 метра снега», — рассказал представитель компании.

Также у субподрядчика возникали проблемы с содержанием мостов из-за несогласованности действий с дорожными организациями, которые при очистке дорог регулярно оставляли после себя снежные валы по 2,5 метра. «Были такие ситуации, когда мы полностью прочищали мосты, а они [дорожные организации] своей спецтехникой обратно их забивали снегом», — добавил представитель организации. При этом он отметил, что складировать сдвинутый снег с проезжей части на мосту нельзя, так как это заужает проезжую часть и создает аварийную ситуацию для транспортных средств.

Так выглядят мосты после уборки
Так выглядят мосты после уборки
Фото:

На данный момент компании «Техно-транс» удалось очистить все сооружения в Курганской области и выйти на нормативное выполнение работ. «У нас по контракту 272 моста в регионе. В первую очередь мы работали по объектам в населенных пунктах. После этого выходили на периферию. На 15 февраля все искусственные сооружения были вычищены, тротуары и сходы прочищены. Уже вышли на цикличность. У нас набраны люди, закуплена уборочная техника», — отметил представитель субподрядчика.

В летний период челябинская компания займется работами по покраске перильного и барьерного ограждений. Также на мостах и подмостовых зонах будет производиться очистка от мусора. Кроме того, по контракту предусмотрен окос травы и проведение мелкого ремонта на искусственных сооружениях.

В компании «Техно-транс» озвучили желание продолжать работать и развиваться на территории Курганской области. В планах создание в регионе новых рабочих мест, чтобы не привлекать иногородних сотрудников. Также в подрядной организации продолжают закупать новую дорожную технику для еще более качественного выполнения услуг по содержанию мостов.

Предыдущим подрядчиком мосты были оставлены в ужасном состоянии
Предыдущим подрядчиком мосты были оставлены в ужасном состоянии
Фото:
Решать проблемы с мостами, заваленными снегом, взялась компания «Техно-транс» из Челябинска
Решать проблемы с мостами, заваленными снегом, взялась компания «Техно-транс» из Челябинска
Фото:
Из-за большого количества снега места почти не было видно перильных ограждений
Из-за большого количества снега места почти не было видно перильных ограждений
Фото:
Помимо погоды сложности также создавали дорожники, которые оставляли после себя кучи снега на мостах
Помимо погоды сложности также создавали дорожники, которые оставляли после себя кучи снега на мостах
Фото:
Несмотря на большие объемы уборки снега компании удалось вычистить все мосты
Несмотря на большие объемы уборки снега компании удалось вычистить все мосты
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Челябинской компании «Техно-транс» пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ООО «Техно-транс», являющегося субподрядной организацией «Урал-Серсис-Групп». «Когда мы заходили работать на территорию Курганской области на искусственных сооружениях было очень много снега. Особенно обильные осадки, которые шли с декабря месяца, создавали сложности при ручной уборке объектов. Только на тротуарной части мостов уровень осадков достигал до 90 сантиметров в высоту. Местами не было видно даже перильного ограждения сооружений — это где-то 1-1,1 метра снега», — рассказал представитель компании. Также у субподрядчика возникали проблемы с содержанием мостов из-за несогласованности действий с дорожными организациями, которые при очистке дорог регулярно оставляли после себя снежные валы по 2,5 метра. «Были такие ситуации, когда мы полностью прочищали мосты, а они [дорожные организации] своей спецтехникой обратно их забивали снегом», — добавил представитель организации. При этом он отметил, что складировать сдвинутый снег с проезжей части на мосту нельзя, так как это заужает проезжую часть и создает аварийную ситуацию для транспортных средств. На данный момент компании «Техно-транс» удалось очистить все сооружения в Курганской области и выйти на нормативное выполнение работ. «У нас по контракту 272 моста в регионе. В первую очередь мы работали по объектам в населенных пунктах. После этого выходили на периферию. На 15 февраля все искусственные сооружения были вычищены, тротуары и сходы прочищены. Уже вышли на цикличность. У нас набраны люди, закуплена уборочная техника», — отметил представитель субподрядчика. В летний период челябинская компания займется работами по покраске перильного и барьерного ограждений. Также на мостах и подмостовых зонах будет производиться очистка от мусора. Кроме того, по контракту предусмотрен окос травы и проведение мелкого ремонта на искусственных сооружениях. В компании «Техно-транс» озвучили желание продолжать работать и развиваться на территории Курганской области. В планах создание в регионе новых рабочих мест, чтобы не привлекать иногородних сотрудников. Также в подрядной организации продолжают закупать новую дорожную технику для еще более качественного выполнения услуг по содержанию мостов.
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