Челябинский подрядчик решил проблемы с уборкой курганских мостов

Компании «Техно-транс» пришлось разгребать мосты от снега после нерадивого подрядчика

20 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Компания «Техно-транс» из Челябинска занимается уборкой мостов в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинской компании «Техно-транс» пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ООО «Техно-транс», являющегося субподрядной организацией «Урал-Серсис-Групп». Тротуары на мостах были забиты снегом высотой до 90 см Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» «Когда мы заходили работать на территорию Курганской области на искусственных сооружениях было очень много снега. Особенно обильные осадки, которые шли с декабря месяца, создавали сложности при ручной уборке объектов. Только на тротуарной части мостов уровень осадков достигал до 90 сантиметров в высоту. Местами не было видно даже перильного ограждения сооружений — это где-то 1-1,1 метра снега», — рассказал представитель компании. Также у субподрядчика возникали проблемы с содержанием мостов из-за несогласованности действий с дорожными организациями, которые при очистке дорог регулярно оставляли после себя снежные валы по 2,5 метра. «Были такие ситуации, когда мы полностью прочищали мосты, а они [дорожные организации] своей спецтехникой обратно их забивали снегом», — добавил представитель организации. При этом он отметил, что складировать сдвинутый снег с проезжей части на мосту нельзя, так как это заужает проезжую часть и создает аварийную ситуацию для транспортных средств. Так выглядят мосты после уборки Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» На данный момент компании «Техно-транс» удалось очистить все сооружения в Курганской области и выйти на нормативное выполнение работ. «У нас по контракту 272 моста в регионе. В первую очередь мы работали по объектам в населенных пунктах. После этого выходили на периферию. На 15 февраля все искусственные сооружения были вычищены, тротуары и сходы прочищены. Уже вышли на цикличность. У нас набраны люди, закуплена уборочная техника», — отметил представитель субподрядчика. В летний период челябинская компания займется работами по покраске перильного и барьерного ограждений. Также на мостах и подмостовых зонах будет производиться очистка от мусора. Кроме того, по контракту предусмотрен окос травы и проведение мелкого ремонта на искусственных сооружениях. В компании «Техно-транс» озвучили желание продолжать работать и развиваться на территории Курганской области. В планах создание в регионе новых рабочих мест, чтобы не привлекать иногородних сотрудников. Также в подрядной организации продолжают закупать новую дорожную технику для еще более качественного выполнения услуг по содержанию мостов. Предыдущим подрядчиком мосты были оставлены в ужасном состоянии Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» Решать проблемы с мостами, заваленными снегом, взялась компания «Техно-транс» из Челябинска Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» Из-за большого количества снега места почти не было видно перильных ограждений Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» Помимо погоды сложности также создавали дорожники, которые оставляли после себя кучи снега на мостах Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» Несмотря на большие объемы уборки снега компании удалось вычистить все мосты Фото: автор не указан, субподрядная организация «Техно-транс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинской компании «Техно-транс» пришлось браться за уборку мостов в Курганской области после того, как предыдущий подрядчик оставил их в ужасном состоянии. Также работу фирмы в регионе осложняли регулярные осадки и работа дорожных организаций, которые при чистке дорог оставляли снежные валы на мостах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель ООО «Техно-транс», являющегося субподрядной организацией «Урал-Серсис-Групп». «Когда мы заходили работать на территорию Курганской области на искусственных сооружениях было очень много снега. Особенно обильные осадки, которые шли с декабря месяца, создавали сложности при ручной уборке объектов. Только на тротуарной части мостов уровень осадков достигал до 90 сантиметров в высоту. Местами не было видно даже перильного ограждения сооружений — это где-то 1-1,1 метра снега», — рассказал представитель компании. Также у субподрядчика возникали проблемы с содержанием мостов из-за несогласованности действий с дорожными организациями, которые при очистке дорог регулярно оставляли после себя снежные валы по 2,5 метра. «Были такие ситуации, когда мы полностью прочищали мосты, а они [дорожные организации] своей спецтехникой обратно их забивали снегом», — добавил представитель организации. При этом он отметил, что складировать сдвинутый снег с проезжей части на мосту нельзя, так как это заужает проезжую часть и создает аварийную ситуацию для транспортных средств. На данный момент компании «Техно-транс» удалось очистить все сооружения в Курганской области и выйти на нормативное выполнение работ. «У нас по контракту 272 моста в регионе. В первую очередь мы работали по объектам в населенных пунктах. После этого выходили на периферию. На 15 февраля все искусственные сооружения были вычищены, тротуары и сходы прочищены. Уже вышли на цикличность. У нас набраны люди, закуплена уборочная техника», — отметил представитель субподрядчика. В летний период челябинская компания займется работами по покраске перильного и барьерного ограждений. Также на мостах и подмостовых зонах будет производиться очистка от мусора. Кроме того, по контракту предусмотрен окос травы и проведение мелкого ремонта на искусственных сооружениях. В компании «Техно-транс» озвучили желание продолжать работать и развиваться на территории Курганской области. В планах создание в регионе новых рабочих мест, чтобы не привлекать иногородних сотрудников. Также в подрядной организации продолжают закупать новую дорожную технику для еще более качественного выполнения услуг по содержанию мостов.