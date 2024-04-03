Глава Минцифры раскрыл, будут ли блокировать контент в мессенджерах. Видео

Глава Минцифры Шадаев: пока нет планов по блокировке деструктивного контента

03 апреля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев заявил о планах по блокировке контента в мессенджерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство цифрового развития России пока не планирует создавать механизмы блокировок контента в мессенджерах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе общения с журналистами. «Пока нет [планов по созданию механизмов для блокировки деструктивного контента]. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сообщил Максут Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разработали законопроект о блокировке противоправного контента в интернете. В ведомстве заявляли, что над инициативой ведется кропотливая работа, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития России пока не планирует создавать механизмы блокировок контента в мессенджерах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе общения с журналистами. «Пока нет [планов по созданию механизмов для блокировки деструктивного контента]. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сообщил Максут Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разработали законопроект о блокировке противоправного контента в интернете. В ведомстве заявляли, что над инициативой ведется кропотливая работа, пишет Life.