Министерство цифрового развития России пока не планирует создавать механизмы блокировок контента в мессенджерах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе общения с журналистами.
«Пока нет [планов по созданию механизмов для блокировки деструктивного контента]. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сообщил Максут Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разработали законопроект о блокировке противоправного контента в интернете. В ведомстве заявляли, что над инициативой ведется кропотливая работа, пишет
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