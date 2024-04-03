Глава Минцифры раскрыл, будут ли блокировать контент в мессенджерах. Видео

Глава Минцифры Шадаев: пока нет планов по блокировке деструктивного контента
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© Служба новостей «URA.RU»
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Максут Шадаев заявил о планах по блокировке контента в мессенджерах Фото:

Министерство цифрового развития России пока не планирует создавать механизмы блокировок контента в мессенджерах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе общения с журналистами.

«Пока нет [планов по созданию механизмов для блокировки деструктивного контента]. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сообщил Максут Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разработали законопроект о блокировке противоправного контента в интернете. В ведомстве заявляли, что над инициативой ведется кропотливая работа, пишет Life.

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Министерство цифрового развития России пока не планирует создавать механизмы блокировок контента в мессенджерах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе общения с журналистами. «Пока нет [планов по созданию механизмов для блокировки деструктивного контента]. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сообщил Максут Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разработали законопроект о блокировке противоправного контента в интернете. В ведомстве заявляли, что над инициативой ведется кропотливая работа, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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