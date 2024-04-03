В работе сервисов Apple произошел сбой

04 апреля 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

О сбое с работе сообщили жители многих стран Фото: Анна Майорова © URA.RU Сбои в работе большинства сервисов компании Apple отмечают пользователи по всему миру. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector. «Сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие», — указано на сайте. причины сбоя пока не указаны. Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе WhatsApp. Пользователи во многих странах заявили, что не не получают и не могут отправить сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбои в работе большинства сервисов компании Apple отмечают пользователи по всему миру. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector. «Сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие», — указано на сайте. причины сбоя пока не указаны. Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе WhatsApp. Пользователи во многих странах заявили, что не не получают и не могут отправить сообщения.