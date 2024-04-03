В работе сервисов Apple произошел сбой

О сбое с работе сообщили жители многих стран
Сбои в работе большинства сервисов компании Apple отмечают пользователи по всему миру. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector.
«Сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие», —
Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе WhatsApp. Пользователи во многих странах заявили, что не не получают и не могут отправить сообщения.
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