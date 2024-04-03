03 апреля 2024

В работе сервисов Apple произошел сбой

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Смартфонs iPhone 11. Иллюстрации. Екатеринбург, телефон, смартфон, айфон, iphone, apple, айфон11, iphone11
О сбое с работе сообщили жители многих стран Фото:

Сбои в работе большинства сервисов компании Apple отмечают пользователи по всему миру. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector.

«Сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие», — указано на сайте. причины сбоя пока не указаны.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе WhatsApp. Пользователи во многих странах заявили, что не не получают и не могут отправить сообщения.

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Сбои в работе большинства сервисов компании Apple отмечают пользователи по всему миру. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector. «Сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие», — указано на сайте. причины сбоя пока не указаны. Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе WhatsApp. Пользователи во многих странах заявили, что не не получают и не могут отправить сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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