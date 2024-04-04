Картаполов: миссия НАТО на Украине грозит легализацией следующих шагов

04 апреля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Депутат Картаполов заявил о внимании Москвы к миссии НАТО на Украине Фото: Пресс-служба Государственной Думы Создание миссии НАТО на Украине предполагает подготовкой к дальнейшим действиям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. В рамках создания миссии альянс будет использовать свои возможности для более существенной поддержке Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание миссии НАТО на Украине предполагает подготовкой к дальнейшим действиям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. В рамках создания миссии альянс будет использовать свои возможности для более существенной поддержке Украины.