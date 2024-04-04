Картаполов: миссия НАТО на Украине грозит легализацией следующих шагов

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Депутат Картаполов заявил о внимании Москвы к миссии НАТО на Украине Фото:

Создание миссии НАТО на Украине предполагает подготовкой к дальнейшим действиям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. В рамках создания миссии альянс будет использовать свои возможности для более существенной поддержке Украины.

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Создание миссии НАТО на Украине предполагает подготовкой к дальнейшим действиям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. В рамках создания миссии альянс будет использовать свои возможности для более существенной поддержке Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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