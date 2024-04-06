МЧС РФ отправило еще спасателей из-за второго прорыва дамбы в Орске

Из Кировской области вылетели 50 сотрудников МЧС
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Дополнительный эшелон спасателей из Кировской области отправлен в зону подтопления в Орске. Об этом сообщило МЧС РФ.
«Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области», — сообщило МЧС в telegram-канале. Там подчеркнули, что в зону подтопления отправились 50 специалистов и 12 единиц техники.
Ранее ведомство сообщило, что в районе поселка Никель города Орск произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, передает правительство Оренбургской области.
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