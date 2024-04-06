Происшествия МЧС РФ отправило еще спасателей из-за второго прорыва дамбы в Орске 06 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 + Из Кировской области вылетели 50 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Дополнительный эшелон спасателей из Кировской области отправлен в зону подтопления в Орске. Об этом сообщило МЧС РФ. «Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области», — сообщило МЧС в telegram-канале. Там подчеркнули, что в зону подтопления отправились 50 специалистов и 12 единиц техники. Ранее ведомство сообщило, что в районе поселка Никель города Орск произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, передает правительство Оренбургской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дополнительный эшелон спасателей из Кировской области отправлен в зону подтопления в Орске. Об этом сообщило МЧС РФ. «Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области», — сообщило МЧС в telegram-канале. Там подчеркнули, что в зону подтопления отправились 50 специалистов и 12 единиц техники. Ранее ведомство сообщило, что в районе поселка Никель города Орск произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, передает правительство Оренбургской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям