МЧС РФ отправило еще спасателей из-за второго прорыва дамбы в Орске

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, поисково-спасательная служба
Из Кировской области вылетели 50 сотрудников МЧС Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Дополнительный эшелон спасателей из Кировской области отправлен в зону подтопления в Орске. Об этом сообщило МЧС РФ.

«Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области», — сообщило МЧС в telegram-канале. Там подчеркнули, что в зону подтопления отправились 50 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее ведомство сообщило, что в районе поселка Никель города Орск произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, передает правительство Оренбургской области.

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Дополнительный эшелон спасателей из Кировской области отправлен в зону подтопления в Орске. Об этом сообщило МЧС РФ. «Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области», — сообщило МЧС в telegram-канале. Там подчеркнули, что в зону подтопления отправились 50 специалистов и 12 единиц техники. Ранее ведомство сообщило, что в районе поселка Никель города Орск произошел еще один прорыв дамбы. Населенный пункт стремительно уходит под воду, передает правительство Оренбургской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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