Аэропорт в Тегеране закрылся до понедельника

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране (Иран) объявил об отмене всех рейсов до раннего утра понедельника. Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA.
«Согласно разосланному уведомлению Организации гражданской авиации, все рейсы отменены до шести утра (5.30 по московскому времени) завтрашнего дня (понедельника)», — говорится в заявлении генерального директора аэропорта. Его приводит агентство.
Иран устроил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. В Генштабе Ирана сообщили, что США окажет Израилю любую помощь в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы.
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