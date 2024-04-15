Пугачевой исполнилось 75 лет: ее мужья и любовники. Фоторепортаж

Пугачевой придется в одиночестве праздновать День рождения

15 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

До встречи с иноагентом Галкиным у Пугачевой было четыре брака Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева является одной из самых ярких и обсуждаемых фигур на российской эстраде. Она пережила множество отношений и четыре брака до встречи с комиком Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом). URA.RU в день рождения примадонны рассказывает о мужчинах, которые оставили след в ее сердце. Миколас Орбакас: первый брак и дочь История любви Аллы Борисовны со студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом началась в стенах этого же учреждения. Их роман быстро перерос в брак, во время которого родилась их общая дочь Кристина. Однако, несмотря на семейное счастье, их союз не выдержал испытание временем и карьерным ростом Пугачевой. Развод прошел спокойно, без материальных претензий. Орбакас всегда подчеркивал, что Алла Борисовна не мешала ему общаться с дочерью. Миколас Орбакас (слева), Кристина Орбакайте (в середине), Алла Пугачева (справа) Фото: Фото Антона Денисова /ИТАР-ТАСС/ТАСС Павел Слободкин: возможный роман Основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин сыграл значительную роль в карьере Пугачевой. Его аранжировка песни «Арлекино» помогла ей заявить о себе на всю страну. Ходили слухи о романтической связи между ними, но официально эта информация так и не подтвердилась. У Павла Слободкина (справа), по неподтвержденным данным, был роман с Аллой Пугачевой Фото: Александр Щербак/ТАСС Александр Буйнов: флирт и дружба Александр Буйнов, коллега Слободкина по «Веселым ребятам», признался в симпатии к молодой Пугачевой. Их отношения ограничились флиртом, но затем превратились в долгую дружбу, ценную для обоих. Александр Буйнов признавался Алле Пугачевой в чувствах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Александр Стефанович: продюсер и второй муж Режиссер Александр Стефанович встретил Аллу Борисовну в доме поэта Леонида Дербенева и был очарован ее личностью. Он не только стал ее вторым мужем, но и продюсером, во многом определившим ее образ на сцене. Однако с течением времени отношения между супругами ухудшились, и они расстались. Стефанович умер в 2021 году от последствий COVID-19. Александр Стефанович ушел из жизни в 2021 году Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков/ТАСС Евгений Болдин: деловой брак и профессиональное сотрудничество Музыкальный продюсер и концертный директор Пугачевой Евгений Болдин стал не только близким другом семьи, но и ее третьим мужем. Их отношения, начавшиеся на профессиональной почве, переросли в романтические после развода каждого из них. Восьмилетний брак оказался скорее формальностью, поскольку у обоих были свои романтические связи на стороне. Евгений Болдин был в браке с Аллой Пугачевой восемь лет Фото: Юрий Самолыго/ТАСС Владимир Кузьмин: короткий роман и творческое разногласие Певец и музыкант Владимир Кузьмин привлек внимание примадонны после публикации в газете. Их отношения были яркими, но недолгими. Кузьмин не хотел оставаться в тени знаменитой певицы и стремился сохранить свою рокерскую идентичность, что в конечном итоге привело к расставанию. Владимир Кузьмин не хотел быть в тени примадонны Фото: Илья Московец © URA.RU Сергей Челобанов: спорные отношения и конец сотрудничества Музыкант Сергей Челобанов стал аранжировщиком для Аллы Пугачевой и выступал на сцене в «Рождественских встречах». Их сотрудничество породило слухи о личных отношениях, особенно после выхода совместной песни «Незваный гость». Хотя Челобанов утверждал о романтической связи, окружение Пугачевой это отрицало. Сергей Челобанов говорил о романтической связи с Пугачевой Фото: Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/ТАСС Филипп Киркоров: четвертый брак и поиски счастья Певец Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Борисовны. Несмотря на долгое ухаживание и попытки построить семью, Пугачева вскоре осознала, что брак был ошибкой. Официально брак продлился 10 лет, но фактически супруги уже через год после свадьбы жили раздельно. Филипп Киркоров и Алла Пугачева были 10 лет женаты Фото: wikipedia.org Максим Галкин*: настоящая любовь и гармония Артист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) стал тем человеком, рядом с которым примадонна обрела гармонию. Несмотря на скептицизм окружающих, их отношения доказали свою крепость. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. С тех пор примадонна не перестает радовать поклонников своим счастливым союзом с Галкиным. Иноагент Максим Галкин женат на Пугачевой с 2011 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU *Максим Галкин — признан в России иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева является одной из самых ярких и обсуждаемых фигур на российской эстраде. Она пережила множество отношений и четыре брака до встречи с комиком Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом). URA.RU в день рождения примадонны рассказывает о мужчинах, которые оставили след в ее сердце. История любви Аллы Борисовны со студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом началась в стенах этого же учреждения. Их роман быстро перерос в брак, во время которого родилась их общая дочь Кристина. Однако, несмотря на семейное счастье, их союз не выдержал испытание временем и карьерным ростом Пугачевой. Развод прошел спокойно, без материальных претензий. Орбакас всегда подчеркивал, что Алла Борисовна не мешала ему общаться с дочерью. Основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин сыграл значительную роль в карьере Пугачевой. Его аранжировка песни «Арлекино» помогла ей заявить о себе на всю страну. Ходили слухи о романтической связи между ними, но официально эта информация так и не подтвердилась. Александр Буйнов, коллега Слободкина по «Веселым ребятам», признался в симпатии к молодой Пугачевой. Их отношения ограничились флиртом, но затем превратились в долгую дружбу, ценную для обоих. Режиссер Александр Стефанович встретил Аллу Борисовну в доме поэта Леонида Дербенева и был очарован ее личностью. Он не только стал ее вторым мужем, но и продюсером, во многом определившим ее образ на сцене. Однако с течением времени отношения между супругами ухудшились, и они расстались. Стефанович умер в 2021 году от последствий COVID-19. Музыкальный продюсер и концертный директор Пугачевой Евгений Болдин стал не только близким другом семьи, но и ее третьим мужем. Их отношения, начавшиеся на профессиональной почве, переросли в романтические после развода каждого из них. Восьмилетний брак оказался скорее формальностью, поскольку у обоих были свои романтические связи на стороне. Певец и музыкант Владимир Кузьмин привлек внимание примадонны после публикации в газете. Их отношения были яркими, но недолгими. Кузьмин не хотел оставаться в тени знаменитой певицы и стремился сохранить свою рокерскую идентичность, что в конечном итоге привело к расставанию. Музыкант Сергей Челобанов стал аранжировщиком для Аллы Пугачевой и выступал на сцене в «Рождественских встречах». Их сотрудничество породило слухи о личных отношениях, особенно после выхода совместной песни «Незваный гость». Хотя Челобанов утверждал о романтической связи, окружение Пугачевой это отрицало. Певец Филипп Киркоров стал четвертым мужем Аллы Борисовны. Несмотря на долгое ухаживание и попытки построить семью, Пугачева вскоре осознала, что брак был ошибкой. Официально брак продлился 10 лет, но фактически супруги уже через год после свадьбы жили раздельно. Артист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) стал тем человеком, рядом с которым примадонна обрела гармонию. Несмотря на скептицизм окружающих, их отношения доказали свою крепость. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. С тех пор примадонна не перестает радовать поклонников своим счастливым союзом с Галкиным. *Максим Галкин — признан в России иностранным агентом