«Коммерсант»: санкции США затронут треть экспорта «Русала»

16 апреля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Санкции США могут негативно сказаться на экспорте «Русала» Фото: Анна Майорова © URA.RU Санкции, введенные США и Великобританией, которые запрещают импорт российского алюминия, могут затронуть значительную часть экспорта компании «Русал». Ограничения повлияют на треть экспорта компании, сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам „Русала“ объемом 1,5 млн тонн. Или около трети общего экспорта», — говорится в материале газеты « Коммерсант ». Введение запрета может привести к тому, что «Русал» будет вынужден направить продукцию на склады, которые уже почти заполнены. Это, полагают источники газеты, создает дополнительные трудности для компании в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей. Соединенные Штаты официально объявили о новых санкциях 12 апреля, запретив импорт алюминия, меди и никеля из России. Ранее, в декабре прошлого года, Великобритания ввела аналогичные меры в отношении этих же металлов, а также цинка, свинца, олова, вольфрама и других. Тем не менее «Русал» заявил о своей способности продолжать поставки, отмечая, что санкции не затрагивают ключевые аспекты деятельности компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкции, введенные США и Великобританией, которые запрещают импорт российского алюминия, могут затронуть значительную часть экспорта компании «Русал». Ограничения повлияют на треть экспорта компании, сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам „Русала“ объемом 1,5 млн тонн. Или около трети общего экспорта», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Введение запрета может привести к тому, что «Русал» будет вынужден направить продукцию на склады, которые уже почти заполнены. Это, полагают источники газеты, создает дополнительные трудности для компании в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей. Соединенные Штаты официально объявили о новых санкциях 12 апреля, запретив импорт алюминия, меди и никеля из России. Ранее, в декабре прошлого года, Великобритания ввела аналогичные меры в отношении этих же металлов, а также цинка, свинца, олова, вольфрама и других. Тем не менее «Русал» заявил о своей способности продолжать поставки, отмечая, что санкции не затрагивают ключевые аспекты деятельности компании.