Прокуратура заступилась за полицейских, избивших участника СВО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Прокуратура не будет возбуждать уголовное дело против сотрудников полиции Фото:

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которых экс-сторонник Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ), а ныне участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — передает издание. Постановление было вынесено в тот день, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В МВД России отметили, что намерены защитить достоинство и честь полицейских. На данный момент решается вопрос о проведении подобных мероприятий.

Расследование по этой статье в отношении полицейских началось 16 апреля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. К расследованию был подключен центральный аппарат комитета. В этот же день прокуратура вынесла решение о признании незаконности расследования.

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Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которых экс-сторонник Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ), а ныне участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка». «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — передает издание. Постановление было вынесено в тот день, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МВД России отметили, что намерены защитить достоинство и честь полицейских. На данный момент решается вопрос о проведении подобных мероприятий. Расследование по этой статье в отношении полицейских началось 16 апреля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. К расследованию был подключен центральный аппарат комитета. В этот же день прокуратура вынесла решение о признании незаконности расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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