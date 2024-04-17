Прокуратура заступилась за полицейских, избивших участника СВО

17 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Прокуратура не будет возбуждать уголовное дело против сотрудников полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которых экс-сторонник Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ), а ныне участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка». «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — передает издание. Постановление было вынесено в тот день, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МВД России отметили, что намерены защитить достоинство и честь полицейских. На данный момент решается вопрос о проведении подобных мероприятий. Расследование по этой статье в отношении полицейских началось 16 апреля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. К расследованию был подключен центральный аппарат комитета. В этот же день прокуратура вынесла решение о признании незаконности расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которых экс-сторонник Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ), а ныне участник спецоперации Леонид Лепешкин обвинил в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка». «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — передает издание. Постановление было вынесено в тот день, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МВД России отметили, что намерены защитить достоинство и честь полицейских. На данный момент решается вопрос о проведении подобных мероприятий. Расследование по этой статье в отношении полицейских началось 16 апреля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. К расследованию был подключен центральный аппарат комитета. В этот же день прокуратура вынесла решение о признании незаконности расследования.