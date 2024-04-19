На челябинском озере погиб рыбак из Екатеринбурга

Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области на озере в Кунашакском районе обнаружили тело провалившегося под лед рыбака. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-центре ПСС.
«Вечером 18 апреля на озере Карагайкуль спасатели Кыштымского отряда областной ПСС обнаружили тело погибшего рыбака. Он провалился под лед и утонул в нескольких шагах от своей лодки», — сообщили в пресс-центре.
В полицию Кунашакского района обратились родственники 66-летнего жителя Екатеринбурга, которые сообщили, что мужчина выехал на рыбалку и перестал выходить на связь. На берегу озера Карагайкуль полиция обнаружила автомобиль пропавшего. Помощь в поиске на акватории озера оказали спасатели.
Резиновая лодка пропавшего находилась в ста метрах от берега и дрейфовала, прибившись к островку сохранившегося льда. Именно в нем спасатели обнаружили майну и погибшего мужчину. Из лодки на лед он вышел без спасательного жилета и когда провалился, шанса удержаться на воде или выбраться на ломкий лед у мужчины не было.
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