На челябинском озере погиб рыбак из Екатеринбурга

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зима, водоем, озеро шарташ, лед
Рыбак провалился под тонкий лед и утонул Фото:

Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области на озере в Кунашакском районе обнаружили тело провалившегося под лед рыбака. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-центре ПСС.

«Вечером 18 апреля на озере Карагайкуль спасатели Кыштымского отряда областной ПСС обнаружили тело погибшего рыбака. Он провалился под лед и утонул в нескольких шагах от своей лодки», — сообщили в пресс-центре.

В полицию Кунашакского района обратились родственники 66-летнего жителя Екатеринбурга, которые сообщили, что мужчина выехал на рыбалку и перестал выходить на связь. На берегу озера Карагайкуль полиция обнаружила автомобиль пропавшего. Помощь в поиске на акватории озера оказали спасатели.

Резиновая лодка пропавшего находилась в ста метрах от берега и дрейфовала, прибившись к островку сохранившегося льда. Именно в нем спасатели обнаружили майну и погибшего мужчину. Из лодки на лед он вышел без спасательного жилета и когда провалился, шанса удержаться на воде или выбраться на ломкий лед у мужчины не было.

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Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области на озере в Кунашакском районе обнаружили тело провалившегося под лед рыбака. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-центре ПСС. «Вечером 18 апреля на озере Карагайкуль спасатели Кыштымского отряда областной ПСС обнаружили тело погибшего рыбака. Он провалился под лед и утонул в нескольких шагах от своей лодки», — сообщили в пресс-центре. В полицию Кунашакского района обратились родственники 66-летнего жителя Екатеринбурга, которые сообщили, что мужчина выехал на рыбалку и перестал выходить на связь. На берегу озера Карагайкуль полиция обнаружила автомобиль пропавшего. Помощь в поиске на акватории озера оказали спасатели. Резиновая лодка пропавшего находилась в ста метрах от берега и дрейфовала, прибившись к островку сохранившегося льда. Именно в нем спасатели обнаружили майну и погибшего мужчину. Из лодки на лед он вышел без спасательного жилета и когда провалился, шанса удержаться на воде или выбраться на ломкий лед у мужчины не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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