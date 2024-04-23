Литва сделала шаг навстречу России

LRT: В Литве отказались ограничить поездки на родину гражданам РФ и Белоруссии

23 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Литве намеревались ограничить поездки россиян и белорусов на родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламент Литвы отклонил ограничить поездки на родину россиян и белорусов, имеющих ВНЖ в прибалтийской стране. Об этом заявили на портале LRT. «Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников», — говорится в материале со ссылкой на слова депутата от Партии свободы Каспараса Адомайтиса. Уточняется, что за ограничения проголосовали 20 депутатов, а против — 45. Ранее предлагалось разрешать россиянам и белорусам, имеющих в Литве вид на жительство, возвращаться на родину только раз в год. Причина инициативы — снижение риска вербовки граждан РФ и Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Литвы отклонил ограничить поездки на родину россиян и белорусов, имеющих ВНЖ в прибалтийской стране. Об этом заявили на портале LRT. «Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников», — говорится в материале со ссылкой на слова депутата от Партии свободы Каспараса Адомайтиса. Уточняется, что за ограничения проголосовали 20 депутатов, а против — 45. Ранее предлагалось разрешать россиянам и белорусам, имеющих в Литве вид на жительство, возвращаться на родину только раз в год. Причина инициативы — снижение риска вербовки граждан РФ и Белоруссии.