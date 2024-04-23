Литва сделала шаг навстречу России

Парламент Литвы отклонил ограничить поездки на родину россиян и белорусов, имеющих ВНЖ в прибалтийской стране. Об этом заявили на портале LRT.
«Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников», — говорится в материале со ссылкой на слова депутата от Партии свободы Каспараса Адомайтиса. Уточняется, что за ограничения проголосовали 20 депутатов, а против — 45.
Ранее предлагалось разрешать россиянам и белорусам, имеющих в Литве вид на жительство, возвращаться на родину только раз в год. Причина инициативы — снижение риска вербовки граждан РФ и Белоруссии.
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