Литва сделала шаг навстречу России

LRT: В Литве отказались ограничить поездки на родину гражданам РФ и Белоруссии
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Литве намеревались ограничить поездки россиян и белорусов на родину Фото:

Парламент Литвы отклонил ограничить поездки на родину россиян и белорусов, имеющих ВНЖ в прибалтийской стране. Об этом заявили на портале LRT.

«Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников», — говорится в материале со ссылкой на слова депутата от Партии свободы Каспараса Адомайтиса. Уточняется, что за ограничения проголосовали 20 депутатов, а против — 45.

Ранее предлагалось разрешать россиянам и белорусам, имеющих в Литве вид на жительство, возвращаться на родину только раз в год. Причина инициативы — снижение риска вербовки граждан РФ и Белоруссии.

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Парламент Литвы отклонил ограничить поездки на родину россиян и белорусов, имеющих ВНЖ в прибалтийской стране. Об этом заявили на портале LRT. «Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников», — говорится в материале со ссылкой на слова депутата от Партии свободы Каспараса Адомайтиса. Уточняется, что за ограничения проголосовали 20 депутатов, а против — 45. Ранее предлагалось разрешать россиянам и белорусам, имеющих в Литве вид на жительство, возвращаться на родину только раз в год. Причина инициативы — снижение риска вербовки граждан РФ и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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