Reuters: Канада разрешила использовать в самолетах титан из РФ вопреки санкциям

24 апреля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Airbus решил использовать титан из РФ вопреки санкциям Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters. Запрет на использование этого металла из РФ поставил бы под удар производство в стране. «Airbus осведомлена о том, что правительство Канады ввело санкции в отношении российского предприятия „ВСМПО-Ависма“, и получила необходимое разрешение в соответствии с применимыми санкциями», — пишет Reuters, получив комментарий от Airbus Canada. Канадское правительство в свою очередь на просьбы агентства о комментариях не ответило. Издание также пишет, что какие именно разрешения будут приняты, и как долго они будут действовать, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что Канада не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters. Запрет на использование этого металла из РФ поставил бы под удар производство в стране. «Airbus осведомлена о том, что правительство Канады ввело санкции в отношении российского предприятия „ВСМПО-Ависма“, и получила необходимое разрешение в соответствии с применимыми санкциями», — пишет Reuters, получив комментарий от Airbus Canada. Канадское правительство в свою очередь на просьбы агентства о комментариях не ответило. Издание также пишет, что какие именно разрешения будут приняты, и как долго они будут действовать, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что Канада не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры.