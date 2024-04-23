23 апреля 2024

Reuters: Канада разрешила использовать в самолетах титан из РФ вопреки санкциям

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Разное. Курган, Шадринск, листы металла, завод, рабочий, цех, точинвест
Airbus решил использовать титан из РФ вопреки санкциям Фото:

Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters. Запрет на использование этого металла из РФ поставил бы под удар производство в стране.

«Airbus осведомлена о том, что правительство Канады ввело санкции в отношении российского предприятия „ВСМПО-Ависма“, и получила необходимое разрешение в соответствии с применимыми санкциями», — пишет Reuters, получив комментарий от Airbus Canada. Канадское правительство в свою очередь на просьбы агентства о комментариях не ответило.

Издание также пишет, что какие именно разрешения будут приняты, и как долго они будут действовать, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что Канада не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры.

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Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов вопреки введенным санкциям, передает Reuters. Запрет на использование этого металла из РФ поставил бы под удар производство в стране. «Airbus осведомлена о том, что правительство Канады ввело санкции в отношении российского предприятия „ВСМПО-Ависма“, и получила необходимое разрешение в соответствии с применимыми санкциями», — пишет Reuters, получив комментарий от Airbus Canada. Канадское правительство в свою очередь на просьбы агентства о комментариях не ответило. Издание также пишет, что какие именно разрешения будут приняты, и как долго они будут действовать, неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что Канада не смогла воспользоваться возможностью замещения российского газа на европейском рынке. Причиной является отсутствие необходимой инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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