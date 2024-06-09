Российский боец тайно пробрался к опорнику ВСУ, чтобы уничтожить их

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Российский военный подобрался к опорнику ВСУ и атаковал группу боевиков
Российский военный подобрался к опорнику ВСУ и атаковал группу боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гвардии младший сержант, старший стрелок — сапер Александр Кругликов — успешно подобрался к опорному пункту ВСУ и атаковал его, в результате чего более 10 украинских военных были убиты, а оставшиеся сдались в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Александр сумел подобраться к вражескому опорнику на минимально возможное расстояние, после чего огнем из подствольного гранатомета атаковал группу боевиков», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там отметили, что в результате действий Кругликова противник потерял более 10 человек, а сопротивление ВСУ подавили российские десантники и пленили украинских военных.

Благодаря действиям Кругликова, российский взвод десантников смог захватить опорный пункт, что способствовало продвижению российских войск. В Минобороны также отметили подвиг гвардии майора Владимира Шабанова, который обеспечил взаимодействие авиации и помог освободить населенный пункт.

Ранее ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР. Как сообщили в Минобороны, российские военные взяли под контроль Парасковиевку и Уманское, передает MK.RU

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Гвардии младший сержант, старший стрелок — сапер Александр Кругликов — успешно подобрался к опорному пункту ВСУ и атаковал его, в результате чего более 10 украинских военных были убиты, а оставшиеся сдались в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Александр сумел подобраться к вражескому опорнику на минимально возможное расстояние, после чего огнем из подствольного гранатомета атаковал группу боевиков», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там отметили, что в результате действий Кругликова противник потерял более 10 человек, а сопротивление ВСУ подавили российские десантники и пленили украинских военных. Благодаря действиям Кругликова, российский взвод десантников смог захватить опорный пункт, что способствовало продвижению российских войск. В Минобороны также отметили подвиг гвардии майора Владимира Шабанова, который обеспечил взаимодействие авиации и помог освободить населенный пункт. Ранее ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР. Как сообщили в Минобороны, российские военные взяли под контроль Парасковиевку и Уманское, передает MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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