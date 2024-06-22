На Пермском тракте из-за большого транспортного потока и ремонта дороги утром 22 июня появилась многокилометровая пробка. Движение затруднено с 319 по 326 километр трассы, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с км 319 по км 326 затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!» — говорится в telegram-канале трассы. Объехать участок можно через город Первоуральск, поселок Билимбай и село Первомайское, со съездом на 326 километре.
Помимо этого, на 338 километре Пермского тракта из-за ремонта дороги в направлении Екатеринбурга движение возможно только по одной полосе. Дорожники призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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