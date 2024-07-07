В Волгоградской области после ЧП обрушилась насосная станция

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Конференция ОНФ. Екатеринбург, бочаров андрей, косарев николай
Губернатор Волгоградской области Бочаров заявил, что для ликвидации последствий ЧС создан оперштаб Фото:

При проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции №4 в Волгограде произошел взрыв газа, повлекший за собой разрушение электроподстанции. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Произошел взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС, повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС», — сказал Бочаров на заседании оперативного штаба. Его слова передает официальный аккаунт администрации региона в Telegram.

По его словам, авария произошла из-за нарушения техники безопасности (по предварительным данным). Есть погибшие. Для ликвидации последствий создан и круглосуточно работает оперативный штаб. Проводится ликвидация последствий ЧС. Водоснабжение для жителей Волгограда работает в штатном режиме.

Ранее были установлены личности двоих погибших. Ими оказались 51-летний начальник смены и 61-летней сварщик.

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При проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции №4 в Волгограде произошел взрыв газа, повлекший за собой разрушение электроподстанции. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Произошел взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС, повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС», — сказал Бочаров на заседании оперативного штаба. Его слова передает официальный аккаунт администрации региона в Telegram. По его словам, авария произошла из-за нарушения техники безопасности (по предварительным данным). Есть погибшие. Для ликвидации последствий создан и круглосуточно работает оперативный штаб. Проводится ликвидация последствий ЧС. Водоснабжение для жителей Волгограда работает в штатном режиме. Ранее были установлены личности двоих погибших. Ими оказались 51-летний начальник смены и 61-летней сварщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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