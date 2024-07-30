Врач назвала дешевый продукт для профилактики атеросклероза

Регулярное употребление чеснока благоприятно влияет на уровень холестерина и артериальное давление. Этот продукт может помочь в предотвращении атеросклероза и защите от вирусных инфекций, сообщает нутрициолог Вероника Гусакова.
«Чеснок может уберечь вас от атеросклероза, снижая уровень плохого холестерина. Нормализует артериальное давление. Компоненты чеснока улучшают кровообращение, предотвращая образование тромбов. Аллицин влияет на сосуды головного мозга, и в результате его употребления замедляются процессы возрастного снижения памяти у пожилых», — сказала Гусакова в разговоре с NEWS.ru.
Она добавила, что в состав чеснока входит антиоксидант аллицин, который обладает противовирусными свойствами и снижает воспаление в организме, а также положительно влияет на сосуды головного мозга, замедляя процессы старения. Кроме того, чеснок полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний благодаря улучшению кровообращения и предотвращению тромбообразования.
По словам нутрициолога, чеснок также считается природным афродизиаком. Он повышает либидо и улучшает репродуктивную функцию у мужчин.
Ранее врач раскрыла, какие продукты предотвращают рак. Так, для профилактики онкологии необходимо включать в рацион чеснок, томаты, брокколи и зеленый чай.
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